ЕС се готви да облекчи санкциите срещу основен китайски доставчик на полупроводници

Европейският съюз (ЕС) ще предложи временна отмяна на санкциите срещу основен китайски доставчик на полупроводници, след като автомобилните производители предупреждават за предстоящ хаос във веригата на доставки, ако забраната не бъде премахната.

Комисията ще предложи изключение за производителя на чипове Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. още тази седмица, според запознати с въпроса. Прилагането на подобна стъпка ще изисква одобрение от 27-те държави членки на блока, пише Bloomberg.

Говорител на институцията не е отговорил на запитване на агенцията за коментар.

Yangjie Electronic беше включена в 20-ия пакет от санкции на ЕС, в който са изброени организации, базирани в Китай, за които блокът твърди, че са доставяли стоки с двойна употреба или оръжейни системи на Русия. Китайската фирма за полупроводници беше санкционирана през април, след като за десетки доставки на нейни технологии се потвърди, че са достигнали Русия. Нейни продукти бяха открити в дронове и бомби, използвани срещу Украйна.

Европейските автомобилни производители лобираха пред ЕС за отлагане на забраната, като казват, че не са имали време да диверсифицират веригите си на доставки. Компаниите предупреждават, че мерките ще доведат до изчерпване на запасите след седмици, казват източници на агенцията, пожелали анонимност.

Облекчението на санкциите ще бъде временно и вероятно ще продължи няколко месеца, за да даде на сектора повече време да намери алтернативни доставчици.

Автомобилната индустрия почувства сериозно напрежение в доставките в края на миналата година, когато вътрешна корпоративна вражда с китайския производител на чипове Nexperia се разпространи публично. Нидерландското правителство пое контрола върху операциите в страната, като се позова на закон от времето на Студената война, предназначен да защити националната сигурност.

Пекин отвърна на удара, като блокира износа от китайското звено на Nexperia, което доведе до недостиг на чипове и затрудни производството в няколко автомобилни компании, въпреки че Nexperia произвежда така наречените „legacy“ чипове – нискотехнологични полупроводници, които контролират захранванията.

Оттогава насам скокът в търсенето на чипове памет, воден от приложения за изкуствен интелект, също ограничи доставките и рязко повиши цените.