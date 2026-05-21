Първи смени в енергетиката - уволнено е ръководството на БЕХ заради спорни решения

Съветът на директорите на Българския енергиен холдинг (БЕХ) ще бъде сменен, след като първите проверки на новото правителство показват редица спорни решения, съобщи новият министър на енергетиката Ива Петрова по време на брифинг в Министерството на енергетиката. Тя посочи, че администрацията на холдинга е огромна - 136 души, и бюрократична, има влошаващи се резултати на дружествата - увеличаваща се задлъжнялост и липса на ликвидност.

По тази причина и започва одит в БЕХ, като фокусът ще бъде насочен се само към ръководството, а и към АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" и Мини Марица изток, защото те в момента са едни от най-важните дружества в енергетиката.

Ива Петрова съобщи още, че БЕХ ще бъде поет от Андрей Живков - бивш служебен министър на енергетиката в кабинета на Стефан Янев. Той беше начело на холдинга от пролетта на 2022 година до началото на 2023 година. Живков заменя Валентин Николов. В Съвета на директорите ще влязат още и Иво Тодоров, Петър Ангелов и Васил Василев, които министърът определи като хора с опит и доказани качества.

В своето изявление Петрова обясни, че има редица забавяния, които могат да костват загубата на 1 млрд. евро от европейските фондове и това са средства не само от Плана за възстановяване и устойчивост, но и по фонда за модернизации и други програми.

Министърът коментира още и че се извършват анализи на предложенията, изпратени до турската компания Botas от служебното правителство и е планирана среща на 22 май с турската страна. Според нея и двете страни имат най-добри намерения да бъдат решени спорните въпроси. В момента България не плаща задълженията си по договора с турската компания, но е планирано да получи товар за летните месеци от Shell, уточни зам.-министърът на енергетиката Кирил Темелков.

"Договорът с Botas е действащ и във всеки един момент могат да бъдат използвани количествата по него", посочи той. Договорът беше подписан след посещение на тогавашния президент Румен Радев, който днес е премиер, в Турция. Договорките обаче бяха критикувани остро, когато се разбра, че страната ни трябва да плаща по 500 хил. евро на ден за капацитет, както и заради големите договорени количества за пренос.

По отношение на активите на "Лукойл" се търси "по-устойчиво" решение, заяви Ива Петрова, но не отговори директно на въпроса дали се обсъжда възможността държавата да изкупи рафинерията в Бургас.

Министърът на околната среда и водите Росица Кармфилова-Благова съобщи по време на пресконференцията, че се затваря енергиен котел 2 на ТЕЦ "Бобов дол" заради системни нарушения на екологичното законодателство и замърсявания на околната среда. За да бъде гарантирано електрозахранването на София и областта, ще остане да работи един блок в централата - котел 3, който е преминал ремонтни дейности и се очаква да се включи в системата утре (22 май).

Има и други варианти за осигуряване на алтернативи и Електроенергийният системен оператор (ЕСО) вниматело следи ситуацията и може да реагира при нужда, уточни още Петрова.

На 26 май ще се проведе и среща за ТЕЦ "Марица Изток 2", каза още министърът на околната среда и допълни, че централата може да работи с предходното комплексно разрешително, след като съдът отмени дадената дерогация. В началото на седмицата ВАС окончателно отмени предоставената дерогация за работа при превишени емисии серен диоксид.