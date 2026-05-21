Полша е лидер сред страните членки на ОИСР в Европа по ръст на доходите на домакинствата

Държавите и институциите следят много показатели, за да измерват икономическия растеж, като растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) е сред най-внимателно наблюдаваните. Ръстът на БВП обаче не отразява това, което хората всъщност получават под формата на реални доходи, дори когато е коригиран спрямо инфлацията, посочва Euronews.

Реалният доход на домакинствата на глава от населението измерва промяната в доходите, с които домакинствата действително разполагат, като по този начин мярката осигурява по-точно отчитане на жизнения стандарт.

Анализ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) хвърля светлина върху европейските страни и ръста на реалния доход на домакинствата на глава от населението през 2025 г.

От 16 европейски държави 14 отчитат увеличение на реалния доход на домакинствата на глава от населението през миналата година в сравнение с 2024 г., докато само две регистрират спад.

Полша води подреждането с най-висок реален растеж от 4,1%. Страната регистрира най-висок ръст както през 2024 г., така и през 2025 г., което показва стабилно покачване на реалните доходи на домакинствата през двете години.

ОИСР подчертава, че „увеличението на възнагражденията на служителите компенсира намалените социални помощи, което води до ускоряване на растежа на реалния доход на домакинствата на глава от населението“ в Полша.

Класация на сраните членки на ОИСР в Европа по ръст на реалния доход на домакинствата на глава от населението. Графика: Euronews

Следват Нидерландия с 2,3% и Португалия с 2%. След тях се нареждат Дания (1,9%), Гърция (1,8%) и Испания (1,5%).

ОИСР отбелязва увеличение на нетния доход от собственост, както и на възнагражденията на служителите в Гърция, като нивото на безработица достига най-ниското си ниво в страната от 2009 г. насам.

В класацията намират място още Белгия (1,4%), Унгария (1,2%) и Швеция (1,2%).

Италия достига средния за ОИСР растеж от 0,8% през 2025 г. Страната отбелязва голямо свиване на реалния доход на домакинствата на глава от населението, който спада с 0,9% през четвъртото тримесечие на 2025 г. след увеличение от 0,4% през третото. Това се дължи главно на ускорената инфлация и спада в получените доходи от собственост, посочва ОИСР.

В Чехия ръстът на доходите на домакинствата достига 0,7%, следвана от Великобритания (0,7%) и Германия (0,6%).

В Обединеното кралство растежът през последното тримесечие е стабилен, като достига 1,1% след спад от 1,2% през третото тримесечие.

„Това възстановяване отразява главно увеличението на възнагражденията на служителите и социалните помощи, както и по-ниските данъци върху доходите и богатството“, изтъква ОИСР.

В същото време Франция отбелязва незначителен растеж от 0,2%. Финландия и Австрия са единствените две страни в региона, в които годишният реален доход на домакинствата на глава от населението намалява през 2025 г. съответно с 0,7% и 1,8%.

За 2025 г. като цяло ръстът на реалния доход на домакинствата на глава от населението в ОИСР се забавя до 0,8% в сравнение с 2,1% през 2024 г. Същата тенденция се запазва като цяло в европейските страни.