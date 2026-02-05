Росен Желязков: Членството в ОИСР е следващата голяма задача пред нашето общество

Членството в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е следващата голяма икономическа и политическа задача пред нашето общество, която намира подкрепа във всяко едно правителство от началото на работата на Координационния механизъм през 2018 г. Това заяви премиерът в оставка Росен Желязков на пресконференция в Министерския съвет, на която генералният секретар на ОИСР Матиас Корман представи годишния доклад за икономическото развитие на България.

ОИСР обединява 38 развити държави от целия свят. По думите на Желязков в момента сме в края на третата пътна карта, като първата пътна карта беше за периода 2018-2020, втората за периода – 2021-2023 г., а третата за – 2023 – 2025 г. Условно има 25 тематични групи, по които се водят разговорите и по които показателите за напредък се отчитат. До началото на 2025 г. от тези 25 тематични групи седем бяха с приключили досиета, съобщи Желязков.

Той каза, че до настоящия момент за 2025 г. страната ни е приключила следващите девет досиета плюс две, които всеки момент ще бъдат приключени, тоест общо 11. Остават ни още седем, които тази година щяха или ще бъдат приключени успешно, за да може България да стане част от тази организация. Според Желязков това не е просто въпрос на престиж, а и огромна предпоставка за инвеститорския потенциал на страната за средата, в която се развива нашето общество и условията, за които българският бизнес може да изпълнява своята успешна роля.

Големите предизвикателства, които стоят пред нас са свързани с конкурентоспособността, а предпоставките за конкурентоспособността на страната се коренят в по-доброто образование, по-добрата инвестиционна среда, по-добрия пазар на труда, всичко онова, което е свързано с по-доброто функциониране на публичната администрация, заяви българският премиер в оставка. Той уточни, че става въпрос за онези предпоставки, които могат да създадат по-голяма добавена стойност и по-голяма продуктивност на работната сила в България, като се отчитат и всички предизвикателства, в това число демографските и тези пред социалните системи на страната.

Напредъкът на България към членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е много добър през последните месеци, каза Матиас Корман, генерален секретар на организацията. „Надяваме се да доведем процеса на присъединяване до успешен край до края на календарната 2026 година“, добави Корман. Той определи членството в ОИСР като преобразяващо страната пътуване, полагащо условията за по-силен растеж и създаване на работни места и по-високи доходи и жизнен стандарт.

„Въпреки честите промени на правителствата през последните 4 години България реализира стабилен напредък в този процес и постигна надпартийна подкрепа за процеса, което е много важна част от това пътуване. Ние оценяваме това високо“, посочи Корман.

Представеният икономически доклад съдържа препоръки за политики, насочени към подкрепа на дългосрочното благосъстояние на страната.

„През последните години България последователно стесняваше доходните различия спрямо страните от ОИСР. Реформите, приети в рамките на процеса на присъединяване на страната към ОИСР, ще позволят по-нататъшен напредък, като засилят конкуренцията и подкрепят борбата с корупцията“, заяви генералният секретар на ОИСР.

„Публичният дълг е нисък, но сега е необходима предпазлива фискална политика, за да се запази дългосрочната фискална устойчивост и да се подпомогне понижаването на повишената инфлация. Повишаването на производителността в бизнеса – по-специално чрез намаляване на бариерите пред навлизането на пазара – и подобряването на училищната система следва да бъдат ключови структурни приоритети на политиките“, каза още той.

Правителството в оставка запази стабилни публичните финанси на страната, заяви финансовият министър в оставка Теменужка Петкова. Тя отчете, че към настоящия момент България се намира в една изключително важна част от своето развитие, а именно членството в еврозоната от 1 януари 2026 г. Това по думите на министъра става възможно, след като България изпълни успешно всички критерии за членство в еврозоната.

Преходът към еврото се извършва плавно, без сътресения, правителството положи всички необходими грижи, така че преходът да бъде плавен и справедлив, заяви министърът на финансите в оставка.

(По БТА)