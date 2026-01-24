ОИСР предлага интересен изход от фискалната безизходица за страни с бюджетни проблеми

От Лондон до Претория, финансовите министри по целия свят се затрудняват да наложат трудни за преглъщане бюджети на фона на политическата опозиция. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) има план в тази връзка, пише Bloomberg.

Базираната в Париж група разработва „експертен клас“ по фискална грамотност, целящ да информира законодателите за напреженията, пред които са изправени техните публични финанси. Предложението вече е привлякло интереса на редица парламенти, съобщават източници, запознати с въпроса.

Бюджетната патова ситуация предизвика няколко глобални кризи миналата година, тъй като политическите лидери, опитващи се да овладеят разходите и дефицитите, се сблъскаха с негодуващи електорати, изкушени от идеите на популистките партии.

Фискалните грешки са още по-опасни във време, когато икономическият растеж за мнозина се забавя, а неустойчивите публични дългове, надвишаващи 100% от брутния вътрешен продукт (БВП) в повечето развити индустриални страни, могат бързо да ги превърнат в мишена на облигационните бикове, които продават държавни ценни книжа, за да накажат правителствата за неразумните им фискални политики.

„Съществува силна нужда от възстановяване на публичните финанси в много страни от ОИСР с исторически високи нива на задлъжнялост“, изтъква пред Bloomberg Шери Никол, старши политически анализатор в ОИСР. „Но за страните от ОИСР е много трудно действително да успеят в проектирането, одобряването и прилагането на бюджетни реформи“, добавя тя.

Дългът в повечето развити икономики надхвърля 100% от брутния вътрешен продукт. Източник: МВФ/Bloomberg

Сред страните, които проявяват интерес, е и Шотландия. С насърчението на ОИСР, децентрализираният законодателен орган в Единбург планира да стартира собствена програма за обучение по финансова грамотност тази есен, за да образова новата генерация законодатели след изборите през май.

Кенет Гибсън, председател на Комисията по финанси и публична администрация в шотландския парламент, заяви, че по-доброто разбиране на фискалната ситуация ще подобри качеството на дебата, ще разкрие онези лица, които умишлено подвеждат обществеността, и ще подобри вземането на политически решения.

„Ще бъде по-трудно да се заблуждават хората“, добавя Гибсън пред Bloomberg.

В големи части от ОИСР популистите или са спечелили властта, или напредват в тази посока. Междувременно инвеститорите в облигации, готови да накажат всеки намек за фискална небрежност, повишават разходите по заеми, оставяйки на правителствата по-малко пари за обществени услуги и инвестиции.

В Обединеното кралство лейбъристкото правителство беше принудено да направи множество трудни промени, включително съкращения на социалните помощи и зимните субсидии за гориво. Във Франция разногласията относно бюджетите в един нестабилен парламент свалиха няколко министър-председателя, а преговорите за забавения финансов план за 2026 г. продължават да се проточват.

Държавният дълг е нараснал значително след пандемията. Графика: МВФ

САЩ преживяха най-дългия си период на затворени врати за правителството в историята заради спор за финансирането на неговата дейност. Испания и Южна Африка също изпитват затруднения с приемането на бюджети.

Доходността по 10-годишните британски облигации остава на ниво над 4%, след като скочи рязко през юли миналата година на фона на обратите в социалното осигуряване - епизод със зловещи напомняния за срива на пазара на облигации през 2022 г., който костваше поста на тогавашния премиер Лиз Тръс.

Междувременно Франция отчита една от най-високите доходности по държавните облигации в еврозоната, след като кредитният ѝ рейтинг беше понижен от S&P Global и Fitch, наред с други агенции, на фона на бюджетната безизходица.

Програмата на ОИСР ще информира законодателите по теми като потенциални пътища за развитие на публичния дълг, предпазни мерки като фискалните правила, компромисите, пред които са изправени финансовите министри, и как икономическите решения влияят на избирателите.

Никол посочва, че иска да стартира пилотен проект през 2026 г. и да провежда ежегодни експертни класове, отворени за политиците от 38-те държави членки.

Доходността по британските и американските 10-годишни облигации е над 4%. Графика: Bloomberg

Шотландия вече е поела ангажимент да въведе програма за финансова грамотност след лятото. Според Гибсън, майските избори могат да доведат до замяна на половината от настоящите 129 членове на шотландския парламент, като 42 от тях вече планират да се пенсионират. Правителствени институции, мозъчни тръстове и бивши законодатели са се регистрирали за двудневната или тридневната програма, която потенциално ще изисква годишни опреснителни курсове, въпреки че точната структура все още не е определена.

Гибсън подчертава необходимостта от подобряване на обществения дебат, като се има предвид, че дългът на Великобритания е нараснал до 2,9 трлн. паунда (3,9 трлн. долара) - раздут от огромните разходи за преодоляване на негативните икономически ефекти от пандемията. Финансовите предизвикателства са се увеличили, изтъква той, добавяйки, че един негов колега дори е предложил на законодателите да се явят на изпит в края на курса.

„Изглежда, че много членове говорят за финансовите пазари, без да погледнат под повърхността“, изтъка Гибсън. „Те призовават за повече разходи и по-ниски данъци и нямат реална представа какво означава това. Някои хора се преструват, но други наистина мислят, че 2+2=5“, добавя той.