Гърция е постигнала първичен излишък от 4,5% от БВП през 2025 г.

Първичният излишък* на Гърция достига 4,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2025 г. спрямо вече коригираната в посока нагоре цел от 3,7% от БВП. Това означава, че в абсолютни стойности първичният излишък по бюджета ще достигне близо 11,5 млрд. евро - на нивата от 2024 г., когато излишъкът скочи до 4,8% от БВП, съобщава БТА, като се позовава на предоставена информация от гръцката информационна агенция АНА-МПА.

Високият темп на растеж на гръцката икономика и мерките за ограничаване на укриването на данъци – чрез разширяване на задължителните онлайн трансакции и други действия, обясняват тези резултати на фискалния фронт в Гърция, казват представители на икономическия екип на властите.

Данните потвърждават оценките на Бюджетната служба на парламента, която в последния си доклад за гръцката икономика предвижда първичен излишък от 4 на сто от БВП през 2025 г.

През тази година се очаква първичният излишък да забави ръста си до 2,8% от БВП.

Кредитен рейтинг

Горепосочените данни потвърждават силната фискална динамика, с която Гърция навлиза в 2026 г. Фискалният резултат, темпът на растеж и скоростта на намаляване на публичния дълг ще бъдат три от основните критерии, които рейтинговите агенции ще използват при преоценката на кредитния рейтинг на Гърция.

Темп на растеж

Очаква се гръцката икономика да нарасне с 2,4% през 2026 г., което е повече от предходните две години, главно благодарение на значителния ръст на инвестициите — 10,2% спрямо 5,7% през 2025 г. и 4,5% през 2024 г. Лостът ще бъде осигурен от ускоряването на усвояването на средствата от Фонда за растеж и изпълнението на проектите, включени в него.

По-бързо намаляване на дълга

Публичният дълг отбелязва ново и значително понижение през 2025 г. до 145,9% от БВП спрямо 154,2% от БВП през 2024 г. Очаква се силният темп на намаляване на дълга да продължи през 2026 г., като се доближи до 138% от БВП.

2029 г. ще бъде знакова година, която ще отбележи първата година след трудното изминало десетилетие, когато публичният дълг ще преодолее бариерата от 120% от БВП и ще се свие до 119% от БВП, според прогнозите.

* Първичният излишък е разликата между държавните приходи и разходи, като се изключат разходите за лихви.