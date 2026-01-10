Протестите в Иран - четири сценария за близкото бъдеще

От две седмици Иран е обхванат от протести, като прекъсвания на интернет ограничават комуникациите. Малкото изображения и видеоклипове, които се разпространяват чрез социалните медии и приложенията за съобщения, предполагат, че протестите се разпространяват в градове из цялата страна.

Изображенията много напомнят на аудиторията за дните преди падането на Берлинската стена. За много иранци те извикват спомени за последните дни на режима на шах Реза Пахлави през 1979 г., пише Euronews.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи събитията като „най-големите протести, които съм виждал“ - забележка, която получи широко отразяване в международните медии.

Предвид скоростта на развитието, прекъсването на комуникациите и липсата на ясна картина за баланса на силите в страната, анализаторите очертават няколко основни сценария за близкото бъдеще.

Ескалация на репресиите в областта на сигурността

Един от сценариите предвижда ескалация на репресиите. В петък Върховният съвет за национална сигурност на Иран издаде резолюция, с която обяви „много решителен отговор“ на протестите.

Съветът – най-висшият орган за вземане на решения по въпросите на сигурността в страната, казва, че последните демонстрации са се „отклонили от легитимните обществени искания“ и са били водени към нестабилност чрез „насоки и планиране от Израел и САЩ“.

Това е сигнал, че властите представят ситуацията като заплаха за националната сигурност, а това предполага, че проправят пътя за по-широко използване на сила. Техеран вече третира протестиращите не като недоволни граждани, а като агенти на „вражески проект“.

Вероятността от по-сурови репресии, масови арести и дори смъртоносна сила се увеличава, но това само ще задълбочили кризата на легитимността на режима и ще засили недоволството.

Изображения, публикувани в петък, показват, че сценарий, подобен на наблюдавания по-рано в Систан и Белуджистан, може да се повтаря. Според тези изображения силите за сигурност са открили огън по протестиращи около джамията Макки в Захедан. Това се случва въпреки скорошните предупреждения на сунитския водач на петъчната молитва в Захедан – критик на правителствените политики, който призовава за сдържаност и избягване на насилието.

За много наблюдатели игнорирането на тези предупреждения сигнализира за затваряне на каналите за медиация и решителна промяна към решения, основани единствено на сигурността.

Съобщения за мащабни протести в градове като Машхад – родният град на иранския аятолах Али Хаменей, в съчетание с препратките на Тръмп за бягство на силите за сигурност, привлякоха значително внимание.

Икономическите трудности, нарастващата осведоменост за съдбата на подобни режими и продължаващите разкрития за широко разпространената корупция, елитен начин на живот и присъствието на деца на служители в западните страни са фактори, които биха могли да отслабят лоялността в части от въоръжените сили.

В същото време някои анализатори смятат, че събитията от петък бележат повратна точка. Според тях Корпусът на стражите на ислямската революция (IRGC) може да заключи, че няма друг избор, освен да се намеси напълно. Макар че подобен ход може да генерира страх и сплашване в краткосрочен план, продължителната конфронтация може значително да увеличи риска от дезертьорство сред лоялните сили.

Въпреки това анализаторите твърдят, че все още не е настъпила фундаментална промяна в баланса на силите. При който и да е от нововъзникващите сценарии, предполагат те, остава малко вероятно ислямската република лесно да се откаже от контрола – дори ако поддържането на този контрол изисква трайна, продължителна нестабилност и вътрешна ерозия.

Наред с физическите репресии, „интернет войната“ се превърна в централен елемент от реакцията на правителството. Някои експерти предполагат, че властите ще използват тактики като заглушаване или целенасочено прекъсване на сателитните комуникации и инфраструктурата на Starlink, в допълнение към пълно спиране на интернет – методи, използвани преди това срещу сателитни телевизионни мрежи.

Това би сигнализирало за навлизането на Иран в по-напреднала фаза на контрол върху комуникациите и умишлено усилие за пълно изолиране на информационното пространство на страната.

