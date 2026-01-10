Д. Радев: Приемането на еврото е кулминацията на дълъг процес на икономическа интеграция

Приемането на България в еврозоната е институционална консолидация, която укрепва националната сигурност и кохезията на еврозоната като цяло. Това коментира управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев по време на среща с посланиците на страните от Европейския съюз (ЕС) в България.

Срещата е организирана от Представителството на Европейската комисия (ЕК) и се е състояла на 9 януари 2026 г.

В изказването си Радев е посочил, че присъединяването на България към еврозоната е формална институционална стъпка и „кулминацията на дълъг процес на икономическа интеграция, съгласуване на политики и споделена отговорност“.

„През последните години България премина през периоди на вътрешна политическа турбулентност, белязани от фрагментирано управление и повтарящи се изборни цикли. Това, което заслужава да бъде подчертано, е, че въпреки това макроикономическата и финансовата стабилност бяха съхранени“, коментирал е той.

По думите му, „би било некоректно да не се признае, че фискалната дисциплина — традиционно силна опора на нашата рамка за икономическа политика — беше поставена под натиск“. „В този смисъл членството в еврозоната не следва да се разглежда като награда за минали резултати, а като рамка, която укрепва отговорността и засилва стимулите за провеждане на предпазлива и ориентирана към бъдещето макроикономическа и фискална позиция“, коментирал е Димитър Радев.

Той е посочил в изказването си, че България функционира като де факто икономика от еврозоната от много години. „Валутният борд, обвързан с еврото, изгради стабилни очаквания и оформи избора на политики по начин, съпоставим с участието в Икономическия и паричен съюз“, казал е той пред посланиците.

Според него приемането на еврото преодолява институционалната асиметрия и „привежда отговорността в съответствие с представителството“.

Радев подчертава, че геополитическото напрежение, икономическата фрагментация, шоковете от страна на предлагането и финансовата волатилност продължават да подлагат на изпитание икономиките и институциите.

„В такава среда устойчивостта не е функция единствено на мащаба. Тя зависи от надеждността на институциите, предвидимостта на политиките и способността за колективни действия“, посочил е Радев.

„Еврозоната не е просто парична система, тя е котва на стабилност в една все по-сложна глобална система“, казал е той. „Нейната сила произтича от основаното на правила сътрудничество, институционалната дълбочина и координираните действия. Разширяването на еврозоната, когато е основано на реална подготвеност, укрепва тези качества и засилва целостта на общата рамка“, добавил е той.

„Ние не възприемаме участието си в Европейската централна банка и Евросистемата като защита от необходимостта от адаптация, а като ангажимент към дисциплина, последователност и конструктивно участие — особено при по-сложни и изискващи обстоятелства“, подчертал е управителят на централната банка.