2026 г. - купувачите с непосредствена жилищна нужда ще движат пазара у нас

Поведението на купувачите ще бъде решаващо за пазара на имоти у нас през 2026 г., защото именно търсенето определя обема на сделките и цените. Купувачите, които имат непосредствена жилищна нужда, ще движат пазара. Това каза Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на "Адрес", в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

През последното тримесечие на 2025 г. имаше отдръпване на значителна част от купувачите – около 25%. Това бяха хората без достатъчно самоучастие, тези без възможност да изтеглят кредит, както и купувачи, които не са имали непосредствена жилищна нужда, посочи гостът.

Очаква се, че по-малка част от търсенето ще бъде инвестиционно, което ще насочва интерес към „бъдещи“ квартали с потенциал за развитие, особено там, където цените са по-достъпни и има значителен обем ново строителство.

За 2026 г. Тенекеджиева акцентира върху друго предизвикателство - дали по-голямата група кандидати за ипотека ще може да се впише в изискванията при по-високи цени. Тук, според нея, ключов ще бъде тестът дали месечната вноска по кредита ще е под 50% от доходите на домакинството.

Тенекеджиева отбелязва, че през 2025 г. за първи път ръстът на цените е изпреварил ръста на доходите, но това е било видимо основно в големите градове. На национално ниво, според нея, движението е по-близко – средно цените на имотите са нараствали приблизително колкото доходите. Оттук нататък, обясни тя, решаващ остава темпът на увеличение на заплатите, защото именно той носи спокойствие и дава възможност на хората да правят инвестиции.

Когато става дума за това към какви ценови диапазони ще се насочват купувачите, тя е категорична, че те по-скоро „следват пазара“, отколкото избират фиксиран бюджетен сегмент. Тя посочи, че в София средната стойност на жилищата е около 200 хил. евро и добави, че най-честият компромис е в квадратурата, докато локацията и качеството остават водещи критерии.

По отношение на структурата на пазара Тенекеджиева каза, че новото строителство остава много активно и според нея ще продължи да бъде водещо. Паралелно с това тя отчете промяна и при вторичния пазар: недостигът на предлагане от 2025 г. е започнал да се изчиства още в последното тримесечие, като по думите ѝ има ръст на предлаганите имоти с около 19%. Това връща баланса между купувачи и продавачи и води до ситуация, в която „за един имот има един купувач“, а на пазара излизат и продавачи, които са купували с инвестиционна цел.

