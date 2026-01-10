Киев и Вашингтон подготвят споразумение за възстановяване на Украйна за 800 млрд. долара

САЩ и Украйна се готвят да подпишат мащабно споразумение за следвоенното възстановяване на Украйна в размер на около 800 млрд. долара, както и за гаранциите за сигурност от Америка.

Украинската агенция Укринформ, която се позовава на публикация на The Telegraph, съобщава, че президентите на двете страни Доналд Тръмп и Володимир Зеленски ще се срещнат за тази цел по време на Световния икономически форум в Давос. Форумът ще се проведе в периода 19-23 януари 2026 г.

Според изданието Зеленски първоначално е очаквал да завърши преговорите във Вашингтон. Европейските партньори на Украйна от Коалицията на желаещите обаче са съгласни да проведат среща в Давос, в по-неутрален и удобен формат.

Според украински официални лица планът за просперитет предвижда привличането на около 800 млрд. долара в продължение на десет години за възстановяване на страната. По-рано Зеленски заяви, че споразумението ще гарантира "икономическо възстановяване, връщане на работни места и възраждане на живота в Украйна".

Следвоенното възстановяване като връзка с гаранциите за сигурност

Очаква се документът да проправи пътя за отпускане на заеми, безвъзмездни средства и инвестиции от частния сектор.

Киев очаква, че участието на САЩ в следвоенното възстановяване, по-специално в проекти, които могат да представляват интерес за Тръмп, ще допринесе за по-надеждни гаранции за сигурност на САЩ.

Споразумението е разработено на базата на споразуменията за полезните изкопаеми, подписани през миналата година, които предоставиха на американските инвеститори приоритетен достъп до бъдещи минни проекти в Украйна.

Успоредно с това Украйна се стреми да сключи двустранно споразумение за гаранция за сигурност със САЩ. Не е ясно дали този документ ще бъде подписан в Давос.

По-рано стана ясно, че Зеленски обсъжда възможността за сключване на споразумение за свободна търговия със САЩ. Споразумението ще предвижда нулеви мита за някои индустриални региони на Украйна, които ще дадат на страната "много сериозни козове" в сравнение със съседните държави и потенциално ще привлекат инвестиции и бизнес, според украинския президент, говорил пред Bloomberg.

Великобритания отпуска 200 млн. лири за разполагането на войски в Украйна

Междувременно Великобритания обяви, че отпуска 200 млн. лири (230 млн. евро) за финансиране на подготовката за евентуално разполагане на войски в Украйна, след като тази седмица обеща участие в многонационални сили за страната след прекратяването на огъня, предава Ройтерс.

Британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и украинският президент Володимир Зеленски във вторник съгласуваха декларация за намерения на среща на високо равнище на т.нар. Коалиция на желаещите измежду съюзниците на Украйна. С документа те очертаха потенциално бъдещо разполагане, пише БТА.

По време на вчерашното си посещение в Киев британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че средствата ще бъдат изразходвани за модернизиране на превозни средства и комуникационни системи и защита срещу дронове, както и за „гарантиране на готовността на войските за разполагане“.

Великобритания направи съобщението часове след като Русия изстреля мощна хиперзвукова ракета „Орешник“, което европейските съюзници на Киев определиха като опит за сплашване да не подкрепят Украйна.

Лондон не посочва колко войници ще изпрати. Стармър заяви в сряда, че плановете на Великобритания все още не са завършени.

На фронта

Във Волгоградската област на Руската федерация се е запалило петролно депо след нападение с дронове, според съобщение на губернатора Андрей Бочаров в приложението Telegram.

През изминалото денонощие са регистрирани 171 бойни сблъсъка на украинските сили за отбрана с руската армия, според данните на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна.

Русия е осъществила 2 ракетни и 28 въздушни удара, като е използвала 36 ракети и 92 управляеми бомби. Извършени са и 3322 руски атаки, вкл. 61 от множество ракетни установки, както и за изпратени 6140 дрона камикадзе. Въздушни удари са осъществени в Днепропетровска, Донецка, Запорожка области и др.

Най-ожесточените щурмове са в Покровското направление и в района на Гуляйполе.

В Днепропетровска област трима души са ранени, а над 130 хил. потребители са без електричество, съобщават от Министерството на енергетиката на Украйна, предава Укринформ.

В Киев и Киевската област продължава работата по възстановяването на електрозахранването. Около 10 хил. потребители в региона все още нямат ток след мащабната атака с дронове и ракети в нощта на 9 януари.

В повечето региони на Украйна в момента се прилагат принудителни спирания на тока по график.

В Харковска област се съобщава за една ранена жена в резултат на обстрел, в Кривой рих са ранени двама души, а в района на Херсон ранените са шестима.