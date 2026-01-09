"Орешник" не стресна Украйна - балистичните ракети са по-евтини и ефективни

През нощта срещу 9 януари Русия изстреля втората си ракета "Орешник" към западите части на Украйна. Според местните власти в Лвовска област по същото време е имало взривове около Стрий, където се намират газохранилищата на страната. Информации за удари по газова инфраструктура не бяха потвърдени - в района за кратко беше спряно газоподаването в едно от населените места (за по-малко от 400 домакинства) като причината се оказа блокирал спирателен кран.

Руски военни кореспонденти също отбелязват, че изстрелването на ракетата вероятно е по-скоро тест, отколкото опит за нанасяне на максимални щети, за каквито има призиви в Русия през последните месеци. Очакванията в руското общество са с "Орешник" да бъде отговорено за горящите рафинерии, за операцията "Паяжина" по стратегическата авиация и други украински удари.

От Министерството на отбраната на Русия официално съобщиха за използването на "Орешник" в масираната атака срещу 9 януари и заявиха, че това е в отговор на опит за атака към резиденция на руския президент Владимир Путин в Новгородска област. Украйна отрече да е изпращала дронове към дома на Путин, а американският президент Доналд Тръмп потвърди, че данни от разузнаването на партньорски служби сочат, че действително не е имало такъв удар въпреки заявленията на Кремъл.

В Москва заплашиха, че ще отговорят със съразмерна атака към правителствения квартал в Киев. В нощта срещу 9 януари действително Русия подложи на масирана атака украинската столица, но под ударите на дронове и ракети от различни видове попаднаха енергийни съоръжения. Часове наред при падащи температури половината град е без топлоподаване, вода и електроенергия. Според енергийни експерти засегната е най-голямата ТЕЦ-5 в града, която изцяло е спряла работа. ТЕЦ-6 работи с намален обем на работата си.

Генератори осигуриха доставките на електроенергия за социални заведения и институции, но кметът Виталий Кличко призова жителите, които имат възможност да отидат на друго място с топлоподаване, да напуснат Киев. В следващите дни в Украйна се очаква ледена вълна с температури между -13°С и -20 °С. В града работят 1200 пункта на "несъкрушимостта", където хората могат да се сгреят и да заредят мобилните си телефони или батерии. Част от тях са в търговските центрове.

Кличко посочи още, че в части от града топлоподаването ще бъде възстановено още тази вечер, но работата зависи от наличието на резервни части. През последните месеци Украйна купува всякакво енергийно оборудване, обикновено втора употреба от Европа, за да може да реагира на руските обстрели.

Има ли "Орешник"?

Украински военни анализатори коментираха в Telegram, че много по-сериозна се оказа атаката именно към Киев. Заради лошото време авиацията, която отговаря за основно за свалянето на ракетите не е работила ефективно и има голям брой крилати ракети "Калибър", които са посигнали целите си.

Олександър Коваленко сравнява ефективността на "Орешник" с балистичните ракети "Искандер - М". Според неговите изчисления с конвенционални бойни глави ударът от "Орешник" е съпоставим с удар от 700-750 кг тротилов еквивалент. Това са една и половина ракети "Искандер - М" или 7 управляеми авиационни бомби ФАБ-250, посочва експертът.

Според него бомбардировач Су-34 може да носи 22 авиационни бомби ФАБ-250 и това е квивалент на повече от 2 тона тротил. Ако цената на "Орешник" е 100 млн. долара, каквито са изявленията, то използването на такава ракета с конвенционална, а не ядрена глава, е напълно безсмислено - един полет на Су-34, или две ракети "Искандер - М" струват около 3 млн. долара, допълва Коваленко.

За тази цена Русия е можела да използва 50 балистични ракети, които са 35 пъти по-разрушителни, отбелязва още той.

Според украински наблюдатели "Орешник" не е нова разработка, а балистична ракета със среден обсег на действие от съветско време, предназначена да носи ядрени бойни глави. Но с конвенционални глави тя не може да изпълни поставените цели - ядрените бойни глави са с по-малко тегло.

Заключенията на повечето анализатори са, че целта на "Орешник" е психологически натиск към Украйна и нейните съюзници. Мястото на попадението е на по-малко от 100 км от полската граница и близо до Жешов, където се намира логистичен хъб за доставки на оръжие за Украйна.

Украйна свика Съвета за национална сигурност на ООН

Киев свика извънредно заседание на Съвета за национална сигурност на ООН заради атаката с балистичната ракета със среден обсег на действие. Според властите "Орешник" е използвана за удар по гражданска инфраструктура, а не по военна цел, което е военно престъпление.

Русия вече използва веднъж ракетата през ноември 2024 година. Тогава целта беше военният завод "ЮжМаш" в Днипро, но кадрите от удара показаха, че щети са нанесени в близост до комплекса.

В Киев на посещение пристигна британският министър на отбраната Джон Хийли. Той обсъди атаката тази нощ с президента Володимир Зеленски и съобщи, че Лондон ще увеличи доставките на ракети за ПВО за Украйна, за да подкрепи защитата на страната.