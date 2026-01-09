САЩ предлагат споразумение за свободна търговия с Украйна

САЩ са предложили споразумение за свободна търговия с Украйна като част от по-широки ангажименти за възстановяване на страната, каза украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Bloomberg. Той посочи, че предложението включва нулеви мита за вноса на украински стоки от определени индустриални региони в САЩ.

Това ще бъдат "сериозни козове" за страната спрямо съседните държави и може да привлече инвестиции, смята Зеленски.Според него това също може да доведе до повече гаранции за икономическа сигурност и трябва да бъде обсъдено по време на лидерска среща.

Пред Bloomberg украинският президент потвърди информацията на Axios за предстояща среща с американския си колега Доналд Тръмп. Това ще стане или в САЩ, или на Световния икономически форум в Давос. Зеленски иска да обсъди и някои от гаранциите за сигурност. "Не бих искал всичко да приключи само с обещания", каза той и допълни, че очаква конкретни планове за реакция на Вашингтон на нова руска атака.

Зеленски коментира още, че се надява да получи отговора на Русия по плана с 20 точки за край на войната в Украйна до края на януари. Той посочи, че американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще коментират идеите с руската страна, но не знае дали отново ще пътуват до Москва или друг руски град.

В плана има някои предложения, които Русия отхвърля още преди да се е запознала с тях - запазване на размера на украинската армия на ниво от 800 хил. души, както и по отношение на териториите от Донецка област, които не успява да окупира и след повече от десетилетие война.

Зеленски казва, че идеята за свободна икономическа зона е труден, но справедлив формат. Другият вариант за него е замразяването по линията на съприкосновението, което ще е по-лесно за контролиране от съюзниците. Всяка една буферна зона може да бъде превърната в зона за свободна търговия и бизнесът и хората да живеят под специално законодателство и данъчни режими.

Според украинския президент Москва не е готова за мир, но и вече е критикува толкова рязко намеренията на европейски лидери да говорят с Владимир Путин. Заявка за това направи френският президент Еманюел Макрон, а днес (9 януари) и италианския премиер Джорджа Мелони.

Според Мелони Европа трябва да общува с Русия, но позицията трябва да е единна и не знае кой да е "гласът" на Европа в разговор с Путин. Макрон и бившият канцлер на Германия Олаф Шолц също опитаха разговор с Путин по време на войната, но и двамата не постигнаха никакъв напредък.

"Не съм против Европа да говори с Русия, особено сега, когато САЩ оказва натиск и Европа започна да говори за гаранции за сигурност", казва Зеленски пред Bloomberg. Според него обаче трябва да е сигурно, че Путин взема сериозно тези разговори.

По повод последните атаки над Киев и Лвов украинският президент призова за още системи за ПВО. Украйна поиска и извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН заради удара на "Орешник" - балистична ракета със среден обсег на действие по цивилен обект.