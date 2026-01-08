Украйна няма ясен отговор ще я защитят ли съюзниците, разчита САЩ да притиснат Русия

Украйна работи активно за дипломатическо решение, но не спира да се готви за отказ от страна на Русия и продължаване на войната, коментира в брифинг пред медии в WhatsApp. Партньорите знаят какво е необходимо - преди всичко системи за противовъздушна отбрана, специфично въоръжение и пари за дронове, каза той. Нуждите на украинската армия са дискутирани с военните на бойното поле.

Зеленски допълни, че много разчита на САЩ, които да притиснат Русия да приеме плановете за мир. "Те имат инструментите и знаят как да го постигнат, ако много го желаят, могат да го постигнат", допълни още украинският президент.

Украинската армия е основната гаранция за сигурност

Володимир Зеленски коментира още гаранциите за сигурност, които бяха дискутирани преди ден в Париж в "Коалицията на желаещите". Той не отговори на въпроса дали очаква войски от европейски държави да отговорят на нова агресия на Русия и дали европейските съюзници имат план за действие в такъв случай.

"Трудни въпроси, на които ми се иска да мога да отговоря кратко: "Да, в случай на нова агресия, всички партньори ще се опълчат на Русия. И аз питам същото партньорите и ясен и откровен отговор засега нямам", каза той и допълни, че каквото и да стане страната може да разчита преди всичко на себе си - на силна и добре подготвена армия в състав от 800 хил. души.

Гаранциите за сигурност, предложени от съюзниците трябва да бъдат ратифицирани от парламентите и от Конгреса и тогава най-вероятно ще станат ясни и плановете за реакция и други подробности, стана ясно още от думите на украинският президент. Премиерът на Великобритания Киър Стармър потвърди, че споразумението с Киев ще влезе в сила след одобрение от парламента, а всички планове за Украйна ще бъдат обсъждани със САЩ.

Зеленски не отговори на въпроса кои държави са съгласни да разположат военни контингенти в Украйна. Преди ден подобно споразумение беше подписано между Украйна, Франция и Великобритания в Париж. Във френската столица е имало и среща между генерали от трите страни и САЩ, на която са дискутирани много въпроси, свързани с контингентите - от кои държави, каква численост, къде ще бъдат разположени и т.н. След уточняване на всички подробности, това ще бъде обявено, каза Зеленски.

Обсъжданите в Париж гаранции за сигурност предвиждат защитата на Украйна "по суша, въздух и море", но не е коментиран "ядрен чадър" над страната от Франция и/или Великобритания.