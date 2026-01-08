IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Санкции срещу руския петрол - още един танкер гори в Черно море

Според турските власти пожарът е предизвикан от атака с дронове

Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Петролен танкер от т.нар. "сенчест флот" гори в близост до турския бряг в Черно море, съобщава британското издание Express, цитирайки турски медии. Според публикациите става въпрос за кораба Elbus, плаващ под флага на Палау. Собственик е фирма, регистрирана в Хонконг. Преди година корабът се е казвал Euroleader, регистриран в Либерия.

Танкерът се е движил от Сингапур към пристанището в Новоросийск и като причина за пожара на борда му се сочи атака с дронове, вероятно украински. До този момент украинските военни не са коментирали. Корабът не е включен в санкционните списъци на Запада, но според наблюдатели е пътувал към пристанището, за да натовари руски петрол в нарушение на наложените ограничения, чиято цел е да намали притока на средства в руския бюджет.

През ноември и декември украински военни атакуваха няколко танкера в Черно море. Всички те бяха поставени в черните списъци на Запада заради преноса на петрол в нарушение на санкциите, но бяха празни и ударите не предизвикаха замърсяване. 

Един от тях - Kairos, попадна във водите край българския курорт Ахтопол. Министерството на транспорта съобщи на 7 януари, че собственикът на кораба е платил пълната сума за операцията по изтегляне и ремонт на пристанището в Бургас. Тя възлиза на малко над 270 хил. евро.

Преди ден САЩ задържаха два танкера, които се свързват с Русия. Те бяха обвинени от американските власти, че нарушават блокадата над Венецуела. Единият кораб - Bella-1, който се преименува на "Маринера" в края на 2025 година, е имал временно разрешение да плава под руски флаг, според съобщения на руското Министерство на транспорта.

САЩ задържаха и танкера Sophia в Карибско море, натоварен с петрол от Венецуела. Той също се свързва с Москва, макар че официално плава, без да е част от регистрите на някоя държава.

Последна актуализация: 15:16 | 08.01.26 г.
танкери дронове санкции срещу Русия руски петрол
Коментари

Добави коментар
6
rate up comment 0 rate down comment 0
Голямото-дърво
преди 4 минути
Делси Родригес уволни и арестува генерал Хавиер Марконо Табата, който оглавява контраразузнаването и президентската почетна гвардия. Обвинен е, че предоставя информация за контакт на президента Мадуро и деактивира протоколите за противовъздушна отбрана.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 7 rate down comment 12
гъбко
преди 2 часа
До: RobinRedRideHOOD ... Има морски търговски ред , и той трябва да се спазва !! Точка !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 7 rate down comment 17
Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
До: RobinRedRideHOOD хахааа и добро си има и зло (твоите пияни идоли, начело с жужето), че и цели бол. Само спакойна, ще си получат заслуженото русните. :))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 9 rate down comment 17
Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
Брех, тия украински санкции, я как работели. Скорее руснята по магаретата и вперьод сега, да отмъстят... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 19 rate down comment 9
RobinRedRideHOOD
преди 2 часа
Май вече няма добро и зло ? Само "цел"! А целта оправдава средствата.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 14 rate down comment 19
гъбко
преди 2 часа
Командирът кандидат за Нобел кво рече друзя форнтоваци-газовици ?! Ще видим след шест месеца ... :))) ... сенчестият флот е струвал на напабедимая около 10млрд и наброява около 1400 карабли , голяма част от тях за скрап . Украинците и те помагат .
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
