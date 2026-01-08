Санкции срещу руския петрол - още един танкер гори в Черно море

Петролен танкер от т.нар. "сенчест флот" гори в близост до турския бряг в Черно море, съобщава британското издание Express, цитирайки турски медии. Според публикациите става въпрос за кораба Elbus, плаващ под флага на Палау. Собственик е фирма, регистрирана в Хонконг. Преди година корабът се е казвал Euroleader, регистриран в Либерия.

Танкерът се е движил от Сингапур към пристанището в Новоросийск и като причина за пожара на борда му се сочи атака с дронове, вероятно украински. До този момент украинските военни не са коментирали. Корабът не е включен в санкционните списъци на Запада, но според наблюдатели е пътувал към пристанището, за да натовари руски петрол в нарушение на наложените ограничения, чиято цел е да намали притока на средства в руския бюджет.

През ноември и декември украински военни атакуваха няколко танкера в Черно море. Всички те бяха поставени в черните списъци на Запада заради преноса на петрол в нарушение на санкциите, но бяха празни и ударите не предизвикаха замърсяване.

Един от тях - Kairos, попадна във водите край българския курорт Ахтопол. Министерството на транспорта съобщи на 7 януари, че собственикът на кораба е платил пълната сума за операцията по изтегляне и ремонт на пристанището в Бургас. Тя възлиза на малко над 270 хил. евро.

Преди ден САЩ задържаха два танкера, които се свързват с Русия. Те бяха обвинени от американските власти, че нарушават блокадата над Венецуела. Единият кораб - Bella-1, който се преименува на "Маринера" в края на 2025 година, е имал временно разрешение да плава под руски флаг, според съобщения на руското Министерство на транспорта.

САЩ задържаха и танкера Sophia в Карибско море, натоварен с петрол от Венецуела. Той също се свързва с Москва, макар че официално плава, без да е част от регистрите на някоя държава.