Петролът продължава да поскъпва с фокус върху рисковете около Иран и Венецуела*

Цената на петрола продължава да се повишава, докато инвеститорите оценяват заплахите на американския президент Доналд Тръмп срещу Иран, като същевременно се фокусират върху действията на неговата администрация за упражняване на контрол върху износа и енергийния сектор на Венецуела, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 1,16% до 62,71 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 1,11% до 58,4 долара за барел.

Тръмп заплаши да нанесе „тежък удар“ на Иран, ако правителството на страната отнеме живота на още протестиращи. Иранските сили за сигурност досега са убили най-малко 45 демонстранти, сред които 8 непълнолетни, при опитите за разпръсване на протестите срещу властта в цялата страна, които започнаха в края на декември.

Междувременно американският държавен глава заяви пред Fox News, че подкрепя двупартийния законопроект за санкции срещу Русия, който ще бъде гласуван в Конгреса още следващата седмица. Мярката е предназначена да накаже купувачите на руски петрол, сред които са Китай и Индия.

Фючърсите върху петрола се насочват към седмичен ръст след подема в четвъртък, когато бе отбелязано най-голямото дневно увеличение от октомври насам, въпреки че се очаква сериозният излишък през тази година да окаже натиск за понижение на цените през следващите месеци. Goldman Sachs съобщи, че клиентите ѝ са най-песимистично настроени по отношение на петрола от 10 години насам.

„Суровият петрол остава в сложен танц между повишените геополитически рискове и нарастващите запаси“, заяви Робърт Рени, ръководител на отдела за проучване на суровините в Westpac Banking. Увеличените потоци от Венецуела и нарастващото производство в други страни могат да доведат до цени от около 50 долара през първото тримесечие, добави той.

Инвеститорите продължават да осмислят действията на САЩ срещу Венецуела след свалянето от власт на президента Николас Мадуро. Близо 20 мениджъри от петролната индустрия, включително от Exxon Mobil, Chevron и ветеранът в проучването на нефтени находища Харолд Хам, ще се срещнат с Тръмп и висши държавни служители в Белия дом в петък, за да обсъдят възстановяването на енергийния сектор на страната.

Chevron, единствената голяма американска компания, на която Вашингтон понастоящем разрешава да оперира във Венецуела, зарежда танкери със суров петрол от страната с най-бързия темп за последните седем месеца. Тези товари са предназначени главно за американската рафинерия Phillips 66.

Търговските компании Trafigura и Vitol водят преговори с американски рафинерии, за да преценят интереса към закупуването на венецуелски петрол, като и двете са получили предварителни лицензи от Министерството на финансите на САЩ за продажба на барелите. Мерките на администрацията на Тръмп могат да доведат до по-голям приток към американските преработватели за сметка на Китай.

Китайските рафинерии са най-големите купувачи на венецуелски суров петрол, който беше силно поевтинял след санкциите на САЩ, но някои от тях сега търсят алтернативни варианти, включително по-скъпи доставки от Канада.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.