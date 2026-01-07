Анализатор: САЩ ще наводнят пазара с петрол и ниската цена ще остане за дълго

На петролния пазар в момента има свръхпредлагане. Ако бъдат вдигнати санкциите върху венецуелския петрол и някаква част от него се насочи към Китай, руският петрол вече няма да е толкова интересен. Това означава, че пазарният дял на Русия ще е по-малък и е възможно да видим нива под 50 долара за сорта Брент. Това каза финансовият анализатор Преслав Райков в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той е на мнение, че САЩ ще наводнят пазара с петрол и тази ниска цена ще се задържи доста дълго време.

Според него това ще е огромен ход за натиск върху Русия и връщането й на масата за преговори. "Рано е да говорим за изчерпване на евтиния руски петрол, тъй като там съоръженията са на много добро оперативно ниво и няма разпад на инфраструктурата. За момента руският петрол се търгува с отстъпка заради големия риск от санкции и по-сложната логистика", отбеляза събеседникът.

Анализаторът посочи, че е важно да се следят заявките на ОПЕК и ситуацията в Иран, която може да предвещае още повече петрол на пазара.

"Състоянието на световната икономика няма как да бъде игнорирано. Евтиният петрол може да задвижи производството, което е още една причина през 2026 г. да видим много ниски цени на петрола“, коментира Райков.

САЩ нямат намерения да прекъсват, а напротив – възнамеряват да усилят експорта на петрол от Венецуела. По всяка вероятност ще видим отслабване на санкциите, защото реалността е, че голяма част от търгувания във Венецуела петрол минаваше през криптосделки, обясни той.

Дали ще има сговор със САЩ – по всяка вероятност, но най-важно е да се създаде рамката за инвестиции за десетилетия напред. „Регионът определено става много интересен за инвестиции“, прогнозира гостът.

