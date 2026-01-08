Азиатско-тихоокеанските пазари приключиха сесията предимно на червено

Азиатско-тихоокеанските пазари отбелязаха предимно понижения в четвъртък, след като в сряда Wall Street затвори на червено, предаде CNBC.

Японският индекс Nikkei 225 се понижи с 1,63%. Сред най-големите губещи в индекса беше SoftBank, чиито акции поевтиняха със 7,59%. По-широкият показател Topix отстъпи с 0,77% до 3484,34 пункта.

Показателят Kospi в Южна Корея приключи почти без промяна на ниво от 4552,37 пункта, докато измерителят на компании с малка пазарна Kosdaq се понижи с 0,35% до ниво от 944,06 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 затвори с ръст от 0,29% до ниво от 8720,8 пункта. Акциите на BlueScope Steel поевтиняха с 1,57%, след като компанията отхвърли оферта за придобиване на стойност 9 млрд. долара от базираната в САЩ Steel Dynamics и австралийския конгломерат SGH, чиито книжа също поевтиняха с 1,92%.

В четвъртък най-големият инвеститор на BlueScope - AustralianSuper - увеличи правата си на глас в стоманодобивната компания до 13,52% от 12,5%, според подаден документ след затварянето на пазара.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 1,17% до 26 149,31 пункта. Акциите на Lenovo Group поевтиняха с 3,44%, на Kuaishou Technology - с 2,85%, а на Baidu – с 2,76%. Показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 0,82% до 4737,65 пункта.

Книжата на Knowledge Atlas Technology JSC, по-известна като Zhipu, поскъпнаха с 15% при дебюта си в Хонконг след първично публично предлагане (IPO) на стойност 558 млн. долара, което я направи първата от т.нар. китайски „AI тигри“, излязла на борсата.