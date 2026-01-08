БФБ: Пазарът се подготвя за големи листвания и разширяване на инвеститорската база

След рекорден оборот през 2025 г. – над 1,2 млрд. лв., най-високия за последните 12 години – и 17-годишен връх на основния индекс SOFIX, пазарът се подготвя за година на по-големи листвания и разширяване на инвеститорската база. Това каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българска фондова борса, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него фондовата борса влиза в тази година с най-силната си инерция от повече от десетилетие, като „тенденцията след 2025 г. е нагоре“.

„Началото на 2026 г. вече показва ускорение, подкрепено от влизането в еврозоната", подчерта доц. Моравенов. Според него еврозоната е катализатор, а отпадането на валутния риск и очакваното повишение на кредитния рейтинг ще привличат нови институционални инвеститори, включително фондове, които досега не са могли да инвестират в България.

Доц. Моравенов прогнозира, че след слабата за IPO-та 2025 г., тази година се очаква рязко оживление. Той напомни, че между пет и десет IPO-та бяха отложени и част от тях през тази година ще се реализират.

„БФБ насочва усилията си към привличане на големи компании за листване на регулирания пазар, а първото двойно IPO по модела Eurobridge – в София и Франкфурт – също е в подготовка“, напомни изпълнителният директор на БФБ.

По думите му промените в пенсионната система чрез въвеждането на мултифондове ще увеличат дела на акциите в портфейлите на пенсионните дружества. „Вече виждам завръщане на пенсионните фондове на българския пазар. Това ще осигури допълнителен дългосрочен капитал за местните компании“, смята доц. Моравенов.

Изпълнителният директор на БФБ подчерта, че през тази година ще започне работа платформата за продажба на държавни ценни книжа към граждани, като вторичната търговия ще се осъществява на БФБ. Той е убеден, че това е важна стъпка към „повишаване на финансовата грамотност и привличане на нови инвеститори“.

