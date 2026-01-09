Петролните гиганти от САЩ ще инвестират най-малко 100 млрд. долара във Венецуела

Най-малко 100 милиарда долара ще бъдат инвестирани от големи американски петролни компании във Венецуела. Това написа американският президент Доналд Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social, предаде БТА, позовавайки се на Франс прес.

„Поне 100 милиарда долара ще бъдат инвестирани от ГОЛЕМИТЕ ПЕТРОЛНИ КОМПАНИИ, с всички от които ще се срещна днес в Белия дом“, написа Тръмп в петък.

Президентът на САЩ посочи също, че е „отменил“ нова, втора вълна от военната операция срещу Венецуела благодарение на „сътрудничеството“ с правителството в Каракас, като в същото време приветства освобождаването на „голям брой политически затворници“ от венецуелските власти.

„САЩ и Венецуела работят добре заедно, особено по отношение на възстановяването на петролната индустрия“, написа той.

„Благодарение на това сътрудничество отмених втората вълна от военната операция, която преди това беше обмисляна, тъй като към момента тя не изглежда необходима“, каза той. „Въпреки това“, предупреди той, „всички кораби ще останат на позиции от съображения за безопасност и сигурност.“

Доналд Тръмп приветства освобождаването от Каракас на „голям брой политически затворници като знак за „стремеж към мир“, допълвайки, че „това е много важен и интелигентен жест“.

Американският президент планира да се срещне с ръководителите на големи петролни компании в петък в опит да ги убеди в стратегията си за Венецуела, където възнамерява да наложи контрол върху производството на петрол „за много години напред“.

Венецуела разполага с най-големите доказани петролни резерви в света – над 303 млрд. барела, по данни на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), изпреварвайки Саудитска Арабия и Иран.

Въпреки това производството в латиноамериканската държава остава ниско, ограничено до около 1 милион барела дневно, след десетилетия на недостатъчни инвестиции, което е довело до влошаване на петролната инфраструктурата на страната.