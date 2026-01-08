Chevron товари венецуелски петрол на танкери с най-бързия темп от седем месеца

Chevron, единствената голяма западна компания, която има разрешение да добива венецуелски петрол, товари танкери с най-бързия темп от седем месеца насам, след като правителството на САЩ пое контрола върху залежите от суров петрол на латиноамериканската страна, предава Bloomberg.

Chevron е натоварила 1,68 барела венецуелски петрол на кораби през първата седмица на този месец, най-големия обем за този период от май насам, съгласно движенията на кораби, следени от Bloomberg. Натоварените количества на плавателните съдове са били почти пет пъти повече от обема през същата седмица на декември.

Товарите са предназначени основно за американската рафинерия Phillips 66, а останалите са заделени за Valero Energy и завода за производство на гориво Pascagoula на Chevron на брега на река Мисисипи, сочат данните, потвърдени и от човек, запознат с положението.

Резервираният от Chevron танкер Mediterranean Voyager е на път да достави венецуелски суров петрол на рафинерията Phillips 66 в Тексас. Карта: Bloomberg LP

Ускоряването на товарите на танкери от Chevron се случва в момент, когато венецуелските съоръжения за складиране на суров петрол са почти изцяло запълнени. Все по-голяма част от петрола на страната се съхранява в резервоари, след като миналия месец САЩ увеличиха усилията си да попречат на бившия режим на Николас Мадуро да продава петрол в чужбина, за да набира средства. Мадуро беше свален от власт от американските сили при операция на 3 януари.

Тази седмица САЩ заявиха, че ще поемат контрол върху продажбите на венецуелски петрол, включително първоначален транш в размер на 50 млн. барела. Търговци на суровини и банки побързаха да подкрепят усилията. Приходите ще бъдат депозирани в контролирани от САЩ банкови сметки в полза на Венецуела и САЩ, според информационен бюлетин, публикуван в сряда. САЩ също така смекчиха някои санкции, за да позволят изпълнението на плана.

Phillips 66 ще получи 1 млн. барела от доставките на Chevron за рафинерията си в Суини, щата Тексас, а Chevron и Valero ще получат по 340 хил. барела петрол сорт Боскан, предпочитан за производство на асфалт.