24 години след еврото в Австрия: 6,8 млрд. шилинга още не са обменени

Най-честите находки на банкноти и тази година са направени при разчистване на жилища, съобщават от централната банка в страната

21:40 | 31.12.25 г.
Изглед към Виена. Снимка: Alexander Koerner/Getty Images
Австрия въвежда еврото на 1 януари 2002 г. след тригодишен преходен период, през който то съществува само като безналична валута. По данни на Австрийската национална банка обаче 24 години след въвеждането на еврото значителна сума шилинги – старата австрийска валута, все още не е обменена, пише БТА.

През настоящата година броят на необменените шилинги е намалял незначително в сравнение с предходната година. В края на ноември 2024 г. те са били 6,822 млрд. (494,5 млн. евро), а към края на същия месец тази година 6,805 млрд. шилинга все още се намират в забравени скривалища или на други места и не са обменени за евро.

В периода от 1 декември 2024 година до 30 ноември 2025 година са обменени 17,4 млн. шилинга, което се равнява на 1,26 млн. евро, според данни, оповестени след запитване на австрийската новинарска агенция АПА до Австрийската национална банка.

Най-често обменяната банкнота е била тази от 20 шилинга, а след нея е била банкнотата от 100 шилинга.

„Най-честите находки и тази година са направени при разчистване на жилища“, съобщават от централната банка. Като забележително място за откриване на старите австрийски банкноти банката посочва первазите на ремонтирани апартаменти. Банкнотите от последната серия на шилинга могат да бъдат обменяни безсрочно в Австрийската национална банка.

Последна актуализация: 20:46 | 31.12.25 г.
