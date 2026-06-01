Рекордите на Wall Street крият нарастваща концентрация на риска

След като изключителните финансови резултати изстреляха борсовите индекси до рекордни нива, Wall Street сега иска да види как пазарът се разширява към нови области, пише Yahoo Finance.

„Когато лидерството е концентрирано в тесен кръг компании, без значение кой го оглавява, това просто води до по-голяма нестабилност на пазарите като цяло“, заяви миналата седмица пред Yahoo Finance Мат Стаки, главен портфейлен мениджър в Northwestern Mutual Wealth Management.

„Този растеж на фундаменталните показатели, въпреки че донякъде се разшири, днес се проявява в по-концентрирани пазари“, добави той.

Основният двигател на впечатляващото V-образно възстановяване от достигнатите на 30 март дъна бяха акциите на производителите на полупроводници, особено на чипове за памет.

Когато Micron премина за първи път пазарна капитализация от 1 трлн. долара миналия вторник, тя се превърна в 11-тата по големина публична компания в САЩ по пазарна стойност – след фармацевтичната Eli Lilly и преди Walmart. Резкият ценови ръст на акциите ѝ през този ден допринесе за 18 от 45-те пункта увеличение на S&P 500, според данни на Bespoke Investment Group.

„Акциите, свързани с полупроводници и чипове за памет, отбелязаха параболичен ръст“, коментира Адам Търнкуист, главен технически стратег в LPL Financial.

„Макар че сами по себе си условията за свръхкупуване не са непременно мечи, вероятността за краткосрочно реализиране на печалби или ротационна активност изглежда се увеличава, тъй като позициите на инвеститорите стават все по-пренаселени“, отбелязва той.

Търнкуист посочва, че едва около 60% от акциите в S&P 500 се търгуват над 200-дневната си пълзяща средна, което е под историческата средна стойност от около 73%, когато индексът достига нови върхове.

В рамките на индекса Dow Jones Industrial Average, който отбеляза нови върхове в сряда, по-малко от половината от компонентите му са допринесли за ръста през тримесечния период между рекордните му върхове.

Според Търнкуист, за да могат инвеститорите да видят по-широко рали в по-цикличните сектори на икономиката, ще трябва да се възобновят разговорите за по-ниски лихвени проценти.

Засега буковете на пазара посочват разрастващата се търговия с компании в сферата на изкуствения интелект, обхващаща производители на сървъри и участници в мрежовите и инфраструктурните сектори. Емблематичният производител на компютри Dell отбеляза ценови ръст на акциите си от над 50% миналата седмица на фона на ускоряващото се търсене на сървъри за изкуствен интелект.

„Ето как изглежда суперцикълът на изкуствения интелект“, написа в бележка анализаторът от Evercore ISI Амит Дарянани.

Цената на акциите на конкурента Hewlett Packard също скочи с 12%, тъй като акциите на компании за AI инфраструктура и хардуер уловиха следващата вълна на търговията с изкуствен интелект. Дори имена като Ford привлякоха интерес на фона на инвестиция от 2 млрд. долара в проект за съхранение на енергия. Акцията бележи ценови ръст от над 30% от началото на годината.

Книжата на Caterpillar, известна с тракторите си, скочиха с 45% на фона на бума в подразделението Power and Energy на компанията.

Главният пазарен стратег на B. Riley Wealth Арт Хоган отбеляза, че по време на дот-ком балона индексът Nasdaq Composite се търгуваше на цена, равна на около 150 до 200 пъти печалбата, което означава, че инвеститорите плащаха изключително високи цени спрямо печалбите на компаниите.

За сравнение, днес индексът Nasdaq се търгува на нива, близки до 25-35 пъти печалбата, което според Хоган е много по-обосновано от гледна точка на реалния ръст на приходите и печалбата.

„Очевидно това са много важни компании“, казва той, „но те са стигнали дотук, като са изминали дългия път към това да бъдат фундаментално ориентирани и да играят важна роля в революцията на изкуствения интелект.“

Стратезите на UBS отбелязват, че акциите ще продължат да поскъпват в средносрочен план, като целта за края на годината за S&P 500 е 7900 пункта.

Компанията очаква следващата фаза на пазарното рали да се характеризира с „разширяване на лидерството отвъд компаниите с мегаголяма капитализация“, заедно с по-голяма секторна ротация и периоди на волатилност, тъй като инвеститорите пренасочват капитал към други области на пазара.

Вместо да се откаже изцяло от изкуствения интелект и технологиите, UBS препоръчва диверсификация в други региони и сектори, включително глобалното здравеопазване, промишлеността, инфраструктурата и енергетиката, като твърди, че „влиянието на изкуствения интелект се разширява и в други сектори“ отвъд само най-големите технологични компании.