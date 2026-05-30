Кашкари от Фед: Рано е да се обявява курс към повишаване на лихвите

Твърде рано е да се заключи, че лихвените проценти на Федералния резерв ще бъдат повишени, но все пак централната банка на САЩ трябва да запази всички възможности отворени. Това заяви председателят на клона на Фед в Минесота Нийл Кашкари, цитиран от Bloomberg.

„Мисля, че е рано да се заключава, че трябва веднага да повишаваме лихвите“, каза той в петък по време на събитие в Сеул. „Трябва да продължим да следим данните и да наблюдаваме как се развива конфликтът в Близкия изток, преди да предприемем каквито и да било корекции“, добави финансистът.

Представителите на Фед запазиха лихвите без промяна на заседанието си през април. Макар Кашкари да подкрепи това решение, той беше един от тримата централни банкери, които не се съгласиха с формулировката, подсказваща, че следващият ход на Фед вероятно ще бъде понижение на лихвите. Той и още двама негови колеги предпочетоха по-неутрален език, който да показва, че повишение на лихвите е също толкова вероятно.

Нийл Кашкари, подобно на много свои колеги от Фед, сигнализира, че войната на САЩ и Израел в Иран е увеличила несигурността около перспективите за американската икономика. Той изрази и предпазливост относно инфлацията, която се ускори след началото на войната, удължавайки вече петгодишния период на повишени разходи за живот.

Председателят на Фед в Минесота отбелязва, че както в най-добрия, така и в най-лошия сценарий инфлацията може да остане значително ускорена за продължителен период. Той добави, че следи внимателно този риск, както и възможността инфлационните очаквания сред потребителите да се дестабилизират.