Базисната инфлация в САЩ се е ускорила до 3,3% през април

Растежът на брутния вътрешен продукт през първото тримесечие е бил по-слаб от очакваното, показаха отделни данни

16:11 | 28.05.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Инфлацията е продължила да натоварва бюджетите на потребителите в САЩ и през април, поради което Федералният резерв вероятно ще остане в изчаквателна позиция по отношение на лихвените проценти, показват нови данни за цените, публикувани в четвъртък.

Ценовият индекс на разходите за лично потребление (PCE) се е повишил с 0,4% за месеца, с което годишната инфлация достига 3,8%, предаде CNBC. Икономисти, анкетирани от Dow Jones, очакваха темпове от съответно 0,5% и 3,8%.

Без да се включват волатилни елементи като храните и енергоносителите, базисните цени са се повишили с 0,2% на месечна и с 3,3% на годишна база при очаквания за съответно 0,3% и 3,3%.

Макар годишните стойности да са в съответствие с прогнозите, по-слабите месечни данни могат да дадат известна надежда, че скокът на цените от предходния месец е започнал да отслабва.

На този фон стана ясно, че растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие е бил по-слаб от очакваното. Според ревизирани данни на Министерството на търговията БВП е нараснал с годишен темп от едва 1,6% за периода, което е под първоначалната оценка от 2%.

От министерството посочват, че първоначалната оценка е била понижена заради низходящи корекции при потребителските разходи и инвестициите.

