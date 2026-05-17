Украйна удари масирано по Москва и Крим, руските "фалшиви победи" продължават

Украйна извърши най-масираната атака по Москва и Московска област от месеци и нанесе удари и по окупирания Крим, сочат данните от нощта срещу 17 май. Министерството на отбраната на Русия съобщава за 556 свалени дрона, но без да уточнява в кои области. Кметът на Москва Сергей Собянин отбелязва 120 свалени дрона за денонощие и незначителни щети от падналите отломки. Неголям пожар се вижда около летище "Шереметиево", което остава затворено за полети.

Собянин съобщава и за 12 пострадали в строителен обект в близост до рафинерията "Капотня" в близост до Москва. Съоръжението е най-голямото в региона (с капацитет за преработка на 245 хил. барела на денонощие" и е собственост на "Газпром Нефт". Рафинерията е основен доставчик на горива за руската столица.

Геолокализираните данни от Московска област показватоще мащабни пожари в съоръжения на "Транснефт" в Зеленоград (на 37 км от столицата) и в технопарка "Елма", където са нанесени щети по обекти на "Ангстрем" - производител на микроелектроника. В Дубна е ударено конструкторско бюро, в което се разработват крилати ракети.

Видеа показват и пожар в петролни съоръжения в с. Дуркино, също на няколко километра от Москва.

В социалните мрежи се съобщава и за десетки взрирове по цели в Крим- по военни летища и около Керч, като са публикувани и предупреждения за ракетна опасност и морски дронове. Назначената от Москва администрация в Севастопол съобащава за свалени 25 дрона и паднали отломки, повредили далекопровод. Сателитни снимки обаче показват пожар на летище "Белбек".

Украйна обеща отговор на масираната атака на 13 и 14 май, която извърши Русия. За двата дни бяха изстреляни над 1500 дрона и 56 ракети по различни цели на територията на страната. Според съобщенията на властите има нанесени щети по 180 обекта, но сред тях и много жилищни сгради (повече от 50). Само в Киев загинаха 24 души и десетки са ранените.

Сводката на ВВС на Украйна за нощта срещ 15 май сочи 287 изстреляни дронове, от които са свалени 279. Има съобщения за директни попадения на 8 дрона в 7 локации.

Русия продължава с "окупацията на кредит"

Главнокомандващият на руската армия ген. Валерий Герасимов съобщи за окупацията на две населени места в Харковска област - Куткивка и Борова. Военни наблюдатели и от Украйна, и от Русия обаче отбелязват, че това е поредното превземане "на кредит". Руски военни кореспонденти посочват, че в двете населени места дори няма постоянно руско присъствие и припомнят фиаското с Купянск в края на 2025 година. С "това темпо Русия скоро ще превземе Харков", коментират в Telegram.

Украинският анализатор Олександър Коваленко посочва, че руските части са на километри (3-4 км) от двете населени места. Той обръща внимание, че съобщението за окупацията идва не от кореспондети, а от най-високо ниво - главнокомандващия на руската армия. Според анализатора изявлението е отговор на наскорошното освобождаване на Одрадне (Харковска област) от украинската армия, което беше геолокализирано и потвърдено от международни наблюдатели. При операцията Украйна си върна 19 кв. км.

Институтът за изучаване на войната (ISW) обръща внимание и на други заявления на Герасимов от 16 май за придвижване около Купянск и Лиман, които създават фалшиво впечатление за окупацията на Купянск и почти целия Лиман. Военните анализатори са категорични, че няма никакви доказателства в Лиман да има руски позиции, а в Купянск може да са останали само единични щурмови групи.

Русия е окупирала 43 кв. км от началото на май

От началото на май руската армия е окупирала 43 кв. км от украинската територия - едно от най-бавните придвижвания от миналата пролет. Това е от съществено значение, защото Русия е на финала на пролетната си офанзива и не успява да постигне заложените цели. Според украинския военен анализатор Олександър Коваленко влизането в лятна офанзива с тези резултати е рисково за руската армия.

Придвижването на руснаците е практически спряло и не се създават условия за пробив на украинската отбрана. За първата половина на май са регистрирани 2670 атаки, или средно 190 на ден. Данните показват увеличаване на интензивността на битките през втората седмица - 1405 атаки (средно към 200 на ден), но окупираната територия остава същата - 23 кв. км. Данните показват още, че обявеното тридневно примирие не се е отразило по никакъв начин на бойното поле.

Украйна е свалила 94% от изстреляите дронове през май

През първата половиа на май Русия е изстреляла 4190 дрона като свалени са 3920, тоест 94%, сочат данните на украинските ВВС. В Украйна очакват, че през май отново ще бъде подобрен рекорда по използване на далекобойни дроове - през април данните сочеха за изстреляни 6441 дрона.

За първата половина на месеца използваните ракети са 89, сред които 35 крилати ракети и 40 - балистични. Общо свалените цели са 57% от изстреляните.

Китайските части заместват западните в руските дронове и ракети

Украинското военно разузнаване (ГУР) открива все повече китайски и тайвански части в руските дронове и ракети, става ясно от филм за Научно-изследователския институт на ГУР. Китай произвежда точни копия на западните елементи и това позволява простата замяна, без да е нужно да бъдат правени промени в конструкцията.

65% от елементите в свалените дронове са китайски, но все още се намират и части, произведени от западни компании, дори и произведени през 2025 година. В същото време от ГУР обръщат внимание, че руските анализатори започват да отчитат спад на качеството, включително и на балистичните ракети "Исканедр - М" - нужни са три, за да бъде поразена целта, и призовават за засилен контрол на вносните компоненти.

Путин ще посети Китай на 19-20 май

Руският президент Владимир Путин ще бъде на работно посещение в Китай на 19-20 май, броени дни след държавната визита (с по-висок ранг) на американския президент Доналд Тръмп в страната. Според анализатори сигнал как да бъде тълкувано посещението ще бъде как Китай ще посрещне руския президент - дали това ще направи лично китайският му колега Си Дзинпин.

Визитата на Тръмп приключи без значителни резултати и гръмки съобщения за сключени сделки. Според Ройтерс Си е "победител" след срещите, особено на фона на отстъпките на САЩ от търговската война.

Натискът на бойното поле продължава

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) покават, че натискът на бойното поле в последните дни от пролетта продължва. Съобщава се за 234 бойни действия спрямо 263 ден по-рано. Русия е извършила и 95 въздушни удара с 300 управляеми авиационни бомби и 3300 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места. Използвани са и 9600 дрона.

Въпреки увеличения натиск руски военни коресподенти съобщават за запазване на статуквото. Най-горещата точка остава Покровското направление с 32 атаки, както и Хуляйполе (Запоржка област) с 32 атаки.

Интензивни са боевете около Костянтинивка (12) и в приграничните региони - Сумска и Харковска област, но като цяло се водят позиционни битки, свидетелстват и двете воюващи страни.

Руски военни наблюдатели съобщават за контраатаки в Орихив (Запорожка област).

Украйна предлага обсъждането на общи мерки срещу руската агресия в Молдова,

Украинското Министерство на външните работи ще обсъди със своите колеги в Молдова съвместна работа по оценки и противодействия на руската агресия, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в своето обръщение за 1543-ия ден от пълномащабната война. Той обърна внимание на указ на руския президент Владимир Путин за облекчено издаване на руско гражданство на жителите на Приднестровието. Руски военни анализатори коментират, че указ с подобно съдържание, но касаещ жителите на Херсонска и Запорожка област в Украйна, беше издаден през май 2022 година. Няколко месеца по-късно тези област и бяха анексирани от Русия , въпреки че не държи контрола над тях.

"Русия трябва да мисли повече за своите рафинерии и петролопроводи, отколото за гражданите на други държави и земите на други народи", коментира Зеленски и до пълни, че Украйна се нуждае от силна и стабилна Молдова.

Приднестровието обяви независимост от централната власт в Молдова и позволи разполагането на руски военен контингент на своя територия.