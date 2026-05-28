Русия внася скъп бензин от Беларус, за да покрие щетите от "далекобойните санкции"

Обемите бензин от Беларус, търгувани на борсата в Санкт Петербург, се увеличават в пъти въпреки по-високата цена, пише руското издание "Комерсант". Данните показват, че в периода 1-22 май са изтъргувани 17,3 хил. тона бензин спрямо 0,3 хил. тона за същия период на 2025 година.

Цената на бензина от Беларус е значително по-висока - на 26 май търговията с АИ-92 се движи около 96-97,5 хил. рубли (1350-1370 долара) за тон. По-висококачественият бензин АИ-95 се търгува за 104 хил. рубли за тон. За сравнение руският бензин е с цена 67,4 хил. рубли за тон АИ-92 и 75 хил. рубли за тон АИ-95.

Причината за вноса на бензина от Беларус са планирани и непланирани ремонти на руски рафинерии, пише още "Комерсант". Според изчисленията на Ройтерс през март и април поне шест големи рафинерии са затворили в европейската част на Русия след атаки на украински дронове. На много места в Русия и в окупирания Крим са въведени ограничения за покупка до 15-20 литра на едно зареждане.

Според анализатори ситуацията е далеч от кризата през есента, когато цената на руския бензин достигна рекорди. Предстои обаче летният пик на потреблението и отражението на спряната работа на рафинериите вече може да бъде сериозно.Някои бензиностанции вече са разпродали своите резерви и или трябва да затворят, или да купуват скъпия бензин от борсите.

В Кремъл не смятат, че има причина за притеснения. Говорителят на президента Дмитрий Песков отчете, че в някои региони може да има известни затруднения, включително и заради плановите ремонти, не само заради дроновете, но като цяло балансът е осигурен, а Министерството на енергетиката следи ситуацията.

Според източници на "Интерфакс" правителството обмисля ограничаване на износа на горива - основно керосин и дизел. В началото на седмицата е имало заседание с участието на вицепремиера Александър Новак, на което е обсъждана ситуацията на пазара на горива, в което са участвали и големите петролни компании. Според агенцията коментарите са били, че осигуряването на вътрешното търсене е приориет в момента, на фона на високите цени на горивата на световните пазари. В момента руският петрол достига цена от над 90 долара барел - нива, които не са виждани от години след началото на войната в Украйна и налагането на санкции срещу Русия.

В същото време приходите от търговията с петрол са разочароващи и през Министерството на финансите съобщи за увеличаване на бюджетния дефицит с още 1 трилион долара до 5,9 трилиона рубли.