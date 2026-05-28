Подновеното напрежение в Близкия изток разтърси азиатските пазари

11:36 | 28.05.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Азиатско-тихоокеанските пазари отбелязаха предимно понижения в четвъртък след подновени атаки в Персийския залив и нов опит на САЩ да засили натиска върху Иран чрез санкции, докато двете страни остават далеч от споразумение за повторното отваряне на Ормузкия проток, предаде CNBC.

Според американски представител сили на САЩ са извършили въздушни удари по военен обект и са атакували други цели близо до Ормузкия проток. В отговор Ислямската революционна гвардия заяви, че е атакувала американската база, от която е била извършена операцията, съобщи Press TV в публикация в социалната мрежа X.

Междувременно кувейтската противовъздушна отбрана реагира на заплахи от ракети и дронове, което подчертава крехкостта на настоящото временно примирие.

Японският индекс Nikkei 225 спадна с 0,47% до 64 693,12 пункта, а по-широкият показател Topix се понижи с 0,41% до 3902,01 пункта.

Показателят Kospi в Южна Корея изтри 0,53% до ниво от 8185,29 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq загуби 2,54% до 1104,36 пункта.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия отстъпи с 1,43% до ниво от 8592,9 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 1,34% до 24 988,04 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай нарасна с 0,12% до 4914,21 пункта.

