Хонконг изпревари Швейцария като най-големия център за трансгранично богатство в света

Хонконг изпревари Швейцария като водещ център в света за управление на трансгранични активи – тенденция, която вероятно няма да се обърне, тъй като центровете в Азия се разрастват по-бързо от европейската страна, сочи доклад на Boston Consulting Group, цитиран от Ройтерс.

Богатството от Китай и бумът на първичните публични предлагания през 2025 г. са помогнали на Хонконг да се превърне в офшорен гигант за богатите хора в света с 2,95 трлн. долара. Градът-държава изпреварва с малко Швейцария, където трансграничното богатство достига 2,94 трлн. долара, сочат данните от Световния доклад за богатството на BCG.

„Хонконг затвърждава ролята си на вход на Китай към световните пазари, въпреки че същата тази концентрация обвързва тясно пътя му с икономическите и регулаторни развития в континенталната част“, коментират авторите на доклада.

Очаква се Хонконг и Сингапур да продължат да се разрастват като трансгранични центрове за управление на активи с около 9% годишен ръст до 2030 г. спрямо очаквано средно увеличение от 6% за Швейцария през същия период.

Трансграничното богатство в световен мащаб е нараснало с 8,4% до 15,7 трлн. долара миналата година благодарение на силните пазари и търсенето на географска диверсификация и то е било насочено предимно към десетте най-големи центъра за управление на богатството в света, което допълнително е засилило концентрацията, допълва ‌BCG.

Близостта до клиента е важна

Въпреки по-бавния темп на растеж диверсификацията на Швейцария може да се окаже предимство, което привлича клиенти от всички региони, докато азиатските центрове зависят до голяма степен от растежа в Китай, се отбелязва в доклада.

„Географската несигурност затвърждава ролята на Швейцария като основен център за управление на богатството в света, привличащ потоци от инвеститори, търсещи сигурност, от по-нестабилни региони като Близкия изток“, пише BCG.

Богати хора се стремяха да прехвърлят активи от Персийския залив към Швейцария вследствие на продължаващия конфликт, коментираха банкери и финансови съветници пред Ройтерс.

„В крайна сметка това, което има значение, е близостта до клиента“, казва Майкъл Калих, който е съавтор на доклада на BCG, и допълва, че в световен мащаб се формират два центъра – Сингапур и Хонконг за Азия и Швейцария, Великобритания и САЩ за западния регион.

Тъй като близостта до клиента стана по-важна, швейцарските банки се разшириха към други големи центрове“, казва Калих. „UBS е номер едно в управлението на богатство в Сингапур и Хонконг“, допълва той.