ЕЦБ вижда опасност от внезапна и рязка преоценка на пазарите

Финансовите пазари са изправени пред риск от внезапна и значителна корекция, тъй като инвеститорите подценяват заплахи, свързани с фактори като войната на САЩ и Израел в Иран. Това предупреди Европейската централна банка (ЕЦБ), цитирана от Bloomberg.

Въпреки някои скорошни корекции цените на активите все още изглеждат „разтегнати спрямо историческите стандарти“, посочва базираната във Франкфурт финансова институция в своя двугодишен Доклад за финансовата стабилност, публикуван в сряда. Тя изброява рискове, свързани с геополитически, фискални и макрофинансови развития, които според нея изглеждат „подценявани“.

„Това оставя пазарите уязвими към рязка преоценка“, посочва заместник-председателят на ЕЦБ Луис де Гиндос, който ще се пенсионира този месец след осем години начело на надзора върху финансовата стабилност в 21-членната еврозона. „Небанковите финансови институции могат да засилят колебанията на финансовите пазари, ако такива възникнат“, добавя той.

Тези коментари са поредното предупреждение от страна на ЕЦБ, че прекалено оптимистичните инвеститори може да създават разрив между финансовите пазари и реалната икономика. В сряда глобалните акции продължават рекордния си подем, подкрепени от технологичните компании, чиито високи оценки са под все по-сериозно наблюдение.

ЕЦБ вече се намира в трудна ситуация заради настоящия шок в енергийните доставки, като Де Гиндос посочи, че той носи рискове от по-бърза инфлация и по-слаб икономически растеж. Въпреки опасенията за растежа инвеститорите очакват повишение на лихвените проценти още следващия месец.

Според Луис де Гиндос конфликтът в Близкия изток може също така да увеличи волатилността на пазарите и да затрудни обслужването на дълга, тъй като разходите за финансиране нарастват в среда на по-слаб икономически растеж.

ЕЦБ далеч не е единствената институция, която предупреждава за рисковете на пазарите. Миналия месец заместник-управителят на Английската централна банка Сара Брийдън отбеляза, че „има много риск наоколо, а въпреки това цените на активите са на рекордни върхове“, като прогнозира „корекция в даден момент“.

Доходността по облигациите в еврозоната се повиши след началото на войната, отразявайки по-високи рискови премии и подновени страхове от ускоряване на инфлацията. Това оказва натиск върху публичните финанси в момент, когато много правителства увеличават инвестициите в инфраструктура и отбрана.

ЕЦБ подчертава, че пазарът на държавен дълг в региона продължава да функционира „организирано“ и с ниски спредове. Но според банката нарастващото присъствие на чувствителни към цените инвеститори, като хедж фондове, както и опасенията за устойчивостта на публичните финанси в страни като САЩ, могат да предизвикат или засилят внезапна преоценка на риска.

Тези заплахи правят още по-важно ограничаването на вътрешните разходи, според ЕЦБ. „Всяка фискална подкрепа трябва да бъде временна и целенасочена, за да се избегне подхранване на траен инфлационен натиск и допълнително натоварване на публичните финанси“, се казва в доклада.

ЕЦБ също така предупреждава за рискове за финансовата стабилност в сектора на частното кредитиране, въпреки че европейските институции засега имат ограничено изложение към него. Според банката евентуални загуби биха засегнали по-силно застрахователите и пенсионните фондове, отколкото банките.