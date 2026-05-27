"Булгаргаз" задържа цената на газа и преди да започне пълненето на "Чирен"

Цената на газа у нас за юни ще се задържи почти без промяна, сочи заявлението на "Булгаргаз", изпратено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по-рано през май. Спрямо цената през май понижението е от 0,36 евро до 35,62 евро за мегаватчас. В същото време на спот пазарите цената на газа приближава 46 евро за мегаватчас.

По време на открито заседание при регулатора от газовата компания потвърдиха изчисленията си, а от работната група на КЕВР отбелязаха, че няма нови факти и обстоятелства. Цената за юни ще бъде определена след закрито заседание на комисията, което беше насрочено за 1 юни - малко преди това "Булгаргаз" трябва да внесат всички последни данни за цените и количествата, които имат значение за ценообразуването.

В публикуваното на сайта на КЕВР ценово заявление се посочва, че доставките през следващия месец ще бъдат по договора с Азербайджан, както и втечнен газ от терминалите на Botas.

Преди дни от "Булгаргаз" съобщиха, че са сключили договор с Shell за доставката на едно карго, което да бъде ползвано за покриване на лятното потребление и за нагнетяване на газ в "Чирен". Договорените количества ще минат през Турция, защото терминалът в Александруполис е затворен до 1 юли за планов ремонт.

Една от причините за по-ниската цена на газа за този месец (35,98 евро за мегаватчас) и за следващия е дългосрочният договор с Азербайджан. Той обаче се индексира на всеки три месеца с цената на петролните деривати. През март, когато започна войната в Близкия изток, директорът на "Булгаргаз" Веселин Синабов коментира пред енергийния регулатор, че актуализацията на цената на газа от Азербайджан ще се случи през юли.

По негови думи тогава индексацията е на тримесечие, но се взимат цените на петрола с девет месеца закъснение.

Цената на петрола се повиши през март и април до ниво от средно 103-104 долара за барел, но имаше и пикове, при които референтният за повечето петролни контракти сорт "Брент" се търгуваше над 120 долара за барел.

Предстои сезонът за нагнетяване на газ

"Булгаргаз" е изправен пред предизвикателен сезон за нагнетяване на газ, но това е факт за повечето държави в Европа. През зимата газът в газохранилищата беше използван максимално, защото се чакаха нови количества през лятото, които да свалят цената на втечнения газ. Затварянето на Ормузкия проток и ударите по газови съоръжения в Катар обаче объркаха тези планове.

Сега нивото на запълване на газохранилищата е едно от най-ниските за този момент от сезона от години. По данни на Gas Infrastructure Europe (GIE) европейските газохранилища са пълни до средно към 39% от капацитета си. Повечето държави в момента нагнетяват газ. В България е запълнен едва 22,6% от капацитета на "Чирен".

От КЕВР отбелязват в доклада по ценовото заявление на компанията, че има сключен договор и график за нагнетяване на газохранилището. Според европейските регламенти страните от общността трябва да запълнят газохранилищата до 90% от капацитета си преди зимия сезон.