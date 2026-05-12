"Булгаргаз" си осигури газа, нужен за лятото

Пет компании са подали оферти за обявения наскоро търг за доставка на втечнен газ от "Булгаргаз". Количеството е 1 млн. мегаватчаса и то е необходимо на компанията, за да осигури потреблението през лятото.

От "Булгаргаз" съобщиха, че са избрали предложението на Shell, която ще доставки поръчката от своите съоръжения за втечнен газ в САЩ. Вносът ще бъде осъществен през терминалите в Турция (по договора с Botas) до края на май, допълват още от българския газов оператор.

В края на април "Булгаргаз" съобщи, че е изпратил покани до 37 компании, сред които и търговци, и производители, за доставка на газ през Турция. Основният критерий за оценка беше цената, сроковете за доставка и начина на плащане.

Отделно от компанията потвърдиха, че са осигурили и аналогичен товар през Александрополис, който ще бъде използан за нагнетяване в газохранилището "Чирен". Гръцкият терминал, в който страната има дял от 20%, е в планов ремонт до началото на юли.

В момента газохранилището ни е пълно до 22% от капацитета си, сочат данните на Gas Infrastructure Europe, но и цените на пазара са по-високи спрямо изминалата зима. В обедната сесия на TTF днес (12 май) търговията се извършва при малко над 47 евро за мегаватчас спрямо около 30 евро само преди три месеца.

Данните на GIE показват, че като цяло и другите държави в Европа не бързат да нагнетяват природен газ - европейските газохранилища са пълни до 35,3% от капацитета си.