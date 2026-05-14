Индия иска разрешение от САЩ да продължава да купува руски петрол

Индия е поискала от САЩ да бъде удължена дерогацията за санкциите срещу руския петрол, пише Bloomberg, позовавайки се на свои източници. Причината е продължаващата война в Близкия изток, която ограничава възможностите за покупки.

На 13 март САЩ позволиха за месец покупката на руски петрол, натоварен преди 12 март, с цел да бъде продадена суровината, която се намираше в открити води. Дерогацията беше удължена до 16 май.

Според оценки на анализатори заради санкциите, които Вашингтон наложи на "Роснефт" и "Лукойл" към края на януари в танкери в открито море е имало към 140 млн. барела, очакващи купувач. Според изчисленията на Bloomberg този петрол е продаден и в момента в танкери в открити води има около 113 млн. барела, които се движат към своите купувачи.

Търговци отчитат, че цената на руския петрол в момента е близо до тази на сорта Брент на световните пазари, а за някои доставки дори е по-висока. Преди войната, и заради санкциите, Русия продаваше своя петрол с огромни отстъпки, достигащи 20 долара за барел спрямо цената на референтните сортове петрол на световните пазари.

Западните съюзници на Украйна въведоха санкции срещу руската петролна индустрия с цел да ограничат средствата, които Москва получава и може да използва за войната. Последните данни от изпълнението на бюджета към края на април показват значително разширяване на дефицита - до 5,8 трилиона рубли (80,2 млрд. долара), както и по-малко от очакваното приходи в хазната от търговията с петрол, защото Москва трябва да плати обезщетения на петролните компании, за да държат ниски цените на вътрешния пазар.

Индия и Китай са основните купувачи на руски петрол в последните години. Според дани на Kpler през май, преди да изтече дерогацията, Индия е договорила доставките на 2,3 млн. барела дневно, при средно около 1,6 млн. барела дневно преди санкциите на САЩ през есента. След тях покупките намаляха, но не спряха напълно.

Даните на пазарните анализатори сочат, че в момента Ню Делхи не купува петрол от Иран и Саудитска Арабия. В началото на 2026 г. именно петролът от Саудитска Арабия замени отказания руски петрол.

До този момент САЩ не дават индикации дали дерогацията ще продължи. През април финансовият министър Скот Бесент съобщи, че няма да има удължаване и санкциите срещу руския петрол отново влизат в сила от 13 април, но само няколко дни по-късно без много шум дерогация отново беше приложена.