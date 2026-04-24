Индия и Китай влизат в битка за петрола от Русия

Индия и Китай, два от най-големите вносители на петрол в света, се конкурират за оскъдните световни доставки на суров петрол на фона на затегнатия пазар заради блокадата на Ормузкия проток и застоя в мирните преговори между САЩ и Иран.

Двете икономически сили сега са в ожесточена борба за ограничени налични доставки, главно от Русия и в по-малка степен от Саудитска Арабия, пише CNBC в материал.

„Конкуренцията за руски суров петрол между Индия и Китай е интензивна“, посочва за CNBC Мую Сю, старши анализатор в Kpler.

На 18 април САЩ подновиха облекчение, позволяващо на страните да купуват санкциониран руски петрол, който вече е в морето, за около месец, облекчавайки натиска върху цените. Не бяха облекчени обаче санкциите върху иранския суров петрол, от който почти 98% са предназначени за Китай, като по-малки обеми достигат и до Индия.

Иранските атаки срещу енергийната инфраструктура в Близкия изток също нарушиха доставките на петрол от страните от Персийския залив, увеличавайки търсенето на руски петрол.

Според Kpler китайският внос, доставян през Ормузкия проток, е спаднал до около 222 хил. барела на ден през април спрямо 4,45 млн. барела на ден преди началото на войната с Иран. Доставките за Индия през този маршрут са спаднали до 247 хил. барела на ден досега този месец от 2,8 млн. през февруари.

И двете страни вече търсят алтернативни доставки, за да запълнят празнината.

„Фактическото затваряне на Ормузкия проток подтиква азиатските страни да търсят евтин суров петрол, който е лесно достъпен, и руският суров петрол попада в тази категория“, каза Сю от Kpler.

Индия изглежда по-уязвима от шокове в доставките. Вносът на петрол е спаднал през март и страната има ограничен буфер от около 30 дни при продължителни сътресения в доставките, посочват експерти от петролната индустрия. За разлика от други страни, индийското правителство не е повишило цените на бензиностанциите, така че търсенето на бензин и дизел в страната не е спаднало, добавиха те.

Междувременно, Китай е зависим от ключовия воден път за 45-50% от вноса си на суров петрол, според Центъра за международни енергийни политики към Колумбийския университет. Въпреки това запасите на страната от петрол могат да задоволят търсенето за три до четири месеца.

Китай е в по-добра позиция от повечето други азиатски страни, казва и Мукеш Сахдев, главен петролен анализатор към XAnalysts. Въпреки това Пекин се нуждае от внос на суров петрол, за да подкрепи огромния си износ и нефтохимическата си индустрия и да увеличи стратегическите си резерви в случай, че войната се проточи, каза Сахдев.

Да разчиташ на руския петрол

Индия е внесла общо 4,57 млрд. барела суров петрол през март, от които 2,14 млрд. барела са от Русия, или 47%, посочва Бенджамин Танг, директор в S&P Global Commodities at Sea.

Това е двойно повече от февруари, когато делът на Русия във вноса на суров петрол за Индия е бил около 20%, показват данни на Kpler. В същото време вносът на петрол в Индия като цяло е спаднал с повече от 14% спрямо нивата отпреди войната.

Вносът на петрол в Китай също се е свил, като през март обемът е спаднал с 2,8% на годишна база. Поради ограничените ирански доставки властите в Пекин са се е обърнали към Русия, за да запълни празнината.

Данните на Kpler показват, че Китай е внесъл 1,8 млрд. барела руски петрол през март, което е малко по-малко от 1,9 млрд. барела през февруари. Но до момента през април Индия и Китай са наравно, като всяка от тях си осигурява по 1,6 млрд. барела руски суров петрол.

Преди войната индийските рафинерии бяха намалили вноса на руски петрол след санкциите на САЩ срещу две големи петролни компании през ноември. Вашингтон допълнително удвои натискът си върху Индия, като поиска Ню Делхи да намали зависимостта си от руския суров петрол, за да сключи благоприятна търговска сделка със САЩ.

До февруари, месеца, в който Индия и САЩ най-накрая постигнаха търговска сделка, данните на Kpler показаха, че вносът на руски суров петрол в Индия е намалял до около 1,04 млрд. барела през февруари 2026 г. спрямо 1,84 млрд. барела през ноември миналата година.

Но конфликтът с участието на Иран обърна тази тенденция.

В интервю за индийската NDTV посланикът на Русия в Индия Денис Алипов потвърди, че „Индия купува много руски петрол напоследък“ и че Москва би искала да поддържа това ниво на енергийно сътрудничество в бъдеще.

Въпреки нуждата на Ню Делхи да сключи благоприятна търговска сделка със САЩ, руският суров петрол е ключов за енергийната сигурност на Индия на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток.

„Индия има по-голяма експозиция към последните смущения в сравнение с Китай предвид по-голямата си зависимост от суровия петрол от Близкия изток и сравнително по-ниските нива на резервите“, посочва Лин Йе, вицепрезидент на звеното за пазарите на петролни стоки в Rystad Energy, пред CNBC.

Тя допълни, че макар Индия да има по-силна нужда от руски петрол, има силна конкуренция от китайски държавни компании, които „са се върнали на пазара след отмяната на санкциите“.

Доставки от Саудитска Арабия

Преди войната с Иран Индия заместваше вноса на руски суров петрол с повече количества от Саудитска Арабия.

Данните на Kpler показват, че през февруари доставките за Ню Делхи от Саудитска Арабия са се увеличили до 1,03 млрд. барела на ден от средно 638 ​​387 барела на ден през 2025 г. Досега през април Саудитска Арабия е доставяла 684 190 барела суров петрол на ден до Индия.

Голяма част от доставките на Саудитска Арабия обаче са насочени към Китай през Червено море, където Рияд има значителни инвестиции в рафинерии, което дава на страната интерес да доставя повече на Пекин, отколкото на Индия, според Сахдев от XAnalysts.

Според данните на Kpler Саудитска Арабия е доставила 1,35 млрд. барела суров петрол на Китай през април в сравнение с 1,04 млрд. барела през март, но по-малко от 1,67 млрд. барела през февруари.

„В случай на безсрочно примирие цената става по-малко важна“ и наличието на доставки се превръща в основен въпрос, отбелязва Сахдев.