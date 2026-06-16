Dow Jones се покачва за четвърти пореден ден, акциите на SpaceX отново поскъпват*

Борсовата сесия на Wall Street във вторник започва с леки повишения, докато акциите на SpaceX продължават впечатляващото си поскъпване след първичното публично предлагане (IPO). Това се случва, след като индексът Dow Jones Industrial Average достигна нов рекорд през предходната сесия благодарение на обявеното вчера предварително споразумение между САЩ и Иран, предава CNBC.

Dow Jones напредва с 0,5%, докато широкият показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite остават почти без промяна.

Цената на акциите на SpaceX скача с близо 6%, увеличавайки силния си ръст след излизането на борсата миналата седмица.

Междувременно надеждите за скорошен мир тласкат цените на петрола надолу. На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 3,4% до 80,34 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 3,93% до 77,58 долара за барел.

Вчера американският президент Доналд Тръмп, че САЩ и Иран са постигнали споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток.

Пакистанският министър-председател Шехбаз Шариф съобщи, че и двете страни са обявили прекратяване на военните операции по всички фронтове, а официална церемония по подписването ще се състои този петък в Швейцария.

Тръмп също така каза, че ключовият Ормузки проток ще бъде отворен отново в петък, което допринесе за близо 5-процентния спад на цените на петрола в понеделник. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че протокът ще бъде „отворен без такси за дългосрочен период“.

„Като цяло бих казал, че реакцията на пазара беше доста положителна“, коментира Кийт Лърнър, главен инвестиционен директор и главен пазарен стратег в Truist Wealth.

„Макар че S&P 500 все още не се е върнал напълно до предишните си нива, това, което виждаме под повърхността, показва устойчива икономика. Очаквам в краткосрочен план движенията на пазара да останат по-колебливи, но е трудно да се оплакваме, след като пазарът направи доста силно възстановяване от мартенските дъна и продължава да се държи сравнително добре“, добави той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,457%, а тази по 30-годишните - до 4,956%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, остава почти без промяна на ниво от 99,627 пункта.

Златото поскъпва с 0,15 на сто и се търгува на цена от 4358,2 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.