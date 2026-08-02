ОПЕК+ е постигнала приципна договореност за малко увеличение на квотите

Големите страни членки на ОПЕК+ са постигнали принципно съгласие за ново малко увеличение на производствените си квоти за септември. Ходът ще завърши теоретичното съживяване на доставките, спрени през 2023 г., и ще им даде възможност да добавят още барели след края на войната в Близкия изток, предава Bloomberg.

Седем страни членки начело със Саудитска Арабия и Русия вероятно ще се споразумеят да увеличат колективната си цел с още 188 хил. барела дневно следващия месец, съобщиха двама делегати преди видеоконференция в неделя. Групата повиши квотите във всички месеци на войната в Иран, въпреки че доставките от региона остават ограничени от конфликта.

Въпреки че увеличението ще бъде символично засега, то може да даде свобода на Саудитска Арабия да повиши производството, след като петролните потоци от Персийския залив се върнат към нормалното, което ще спомогне за запълването на наличностите в света. Свиването на доставките, предизвикано от конфликта, тласка нагоре цените на горива като бензина и дизела и подхранва опасения от ново ускоряване на инфлацията.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви този уикенд, че САЩ ще се въздържат от нови удари срещу Иран, след като Ислямската република и други страни от Близкия изток са го уведомили, че работят за постигането на споразумение.

Евентуално увеличаване на доставките от Организацията на страните износителки на петрол и нейните партньори може да помогне за връщане към временния излишък, който се появи по време на примирието миналия месец между САЩ и Иран. Някои анализатори прогнозират, че свръхпредагането ще се завърне по-късно тази година.

Излизането на Обединените арабски емирства през май след години на недоволство от налаганите ограничения от ОПЕК, също засили слуховете, че един ден групата може да бъде въвлечена в конкуренция за пазарен дял.