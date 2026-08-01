Дългоочакваното икономическо възстановяване на Германия е на крачка разстояние

Дългоочакваното възстановяване на най-голямата икономика в Европа най-сетне започва да придобива реални очертания, пише Bloomberg.

Данни от тази седмица показаха, че германското производство не просто е нараснало повече от очакваното през второто тримесечие, но и че представянето през първото тримесечие е било по-силно от първоначално отчетеното. В комбинация с положителните сигнали от показателите за бизнес активността и доверието резултатът е най-оптимистичната перспектива за германската икономика от известно време насам.

Съществено възстановяване, което страната безуспешно очаква от години, все още не е гарантирано. Последиците от инфлацията, свързана с войната на САЩ и Израел в Иран, означават, че 2026 г. няма да се превърне напълно в „годината на растежа“, която канцлерът Фридрих Мерц обеща. Освен това конфликтът все още продължава да оказва влияние.

Но с мащабните инвестиции в инфраструктура и отбрана, както и със закъснелия пакет от реформи, който може да даде така необходимия импулс, Германия може най-сетне да е на прага да преодолее икономическата летаргия, която през последните години я превърна от двигател в спирачка за еврозоната и попречи на блока да се конкурира с по-динамичната американска икономика.

„Оптимист съм, защото реформите наистина ме изненадаха“, коментира Карстен Юниус, главен икономист в Bank J. Safra Sarasin. „Разходите за инфраструктура и отбрана би трябвало да окажат значително влияние върху германската икономика, която показва голяма устойчивост въпреки войната в Иран. Според мен цикличен подем през следващите две години е почти неизбежен предвид реформите и огромните финансови ресурси.“

Плановете на Мерц получават подкрепа от бизнеса

Плановете на Мерц, насочени към ускоряване на растежа, получават положителна оценка от компаниите. Последните мерки засягат данъците, пенсионната система, пазара на труда и бюрокрацията, като целта е да се улесни дейността на бизнеса.

Преди изненадващите данни за брутния вътрешен продукт (БВП) германското правителство прогнозираше ръст от едва 0,5% през тази година. Фактът, че подобен резултат би бил най-бързият годишен икономически растеж от 2022 г. насам, показва колко дълбоки са станали проблемите на страната след период, в който някога могъщите автомобилни производители започнаха да губят позиции, високите енергийни цени отслабиха части от химическата индустрия, а китайските машиностроителни компании се превърнаха в сериозни конкуренти.

Ключови сектори обаче продължават да изпитват трудности. Въпреки доброто начало на 2026 г. за машиностроителните компании, производството започна да се забавя към средата на годината, според Йоханес Гернандт, главен икономист на VDMA - индустриалната организация на сектора. Той посочва структурните проблеми, съчетани с геополитическата несигурност, като основни причини за спада.

„Германия губи конкурентното си предимство“, казва той. „В много области вече не сме толкова по-добри - просто сме по-скъпи.“

Автомобилната индустрия се свива, отбраната расте

На този фон автомобилните производители предприемат мерки за съкращаване на разходите. Volkswagen AG обяви през юли планове да премахне още 50 хил. работни места, а BMW AG предложи доброволни компенсационни пакети на хиляди свои служители в Германия, за да стане компанията по-ефективна.

Спадът на продажбите в Китай засегна сериозно автомобилния сектор в момент, когато производителите вече се бореха с митата на американския президент Доналд Тръмп и високите разходи на вътрешния пазар.

Наред с проблемите се появяват и нови успешни сектори, сред които отбранителната индустрия. Европа преструктурира военните си способности в отговор на руската агресия и намаляващата подкрепа от страна на Тръмп.

„Отбраната е единственият сектор, в който наистина имаме бум“, посочва Клеменс Фюст, председател на икономическия институт Ifo. Той обаче предупреди, че секторът все още е малък и ще е необходимо време, преди да окаже значително влияние върху общото производство.

Военната реформа е част от бюджет за отбрана, който надхвърля 100 млрд. евро през 2026 г., докато инвестициите в инфраструктура добавят още над 50 млрд. евро годишно. Тези програми помогнаха да бъдат ограничени последиците от конфликта в Близкия изток, но ефектът им ще бъде по-видим след приключването на бойните действия.

Анализаторите, анкетирани от Bloomberg, очакват германският брутен вътрешен продукт (БВП) да нарасне с 1,1% през следващата година и с 1,2% през по-следващата. За 2026 г. Bloomberg Economics вече прогнозира ръст от 0,9%.

Реформите са ключови, но възстановяването ще бъде умерено

Сред реформите на правителството са въвеждане на по-гъвкави срочни трудови договори, намаляване на бюрокрацията и ускоряване на процедурите за планиране и издаване на разрешителни. Обсъждат се и годишни данъчни облекчения от 10 млрд. евро за хората с ниски и средни доходи.

Въпреки това силен икономически подем остава малко вероятен.

„Очаквам само умерено възстановяване след приключването на войната в Близкия изток“, казва Йорг Кремер, главен икономист в Commerzbank. „Основната причина е, че последните решения на германското правителство не подобриха съществено конкурентоспособността, която се влошава още от годините на управлението на Ангела Меркел.“