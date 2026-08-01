По-високи цени на винетките и цигарите влизат в сила от 1 август

От 1 август 2026 г. влизат в сила нови цени на винетките за автомобилите до 3,5 тона и къмпинг автомобилите от категория М1, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Годишната винетка ще струва 64,50 евро. Цената на тримесечната ще е 35,90 евро, на месечната – 19,90 евро и на седмичната - 10 евро. Уикенд винетката ще струва 6,60 евро, а еднодневната – 5,30 евро.

Променя се и размерът на компенсаторната такса за същата категория пътни превозни средства. От 1 август тя е 46,50 евро.

През август изтичат 208 988 броя годишни винетки. Всеки шофьор може да провери валидността на винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата www.bgtoll.bg от бутон „Проверка на винетка“. След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на винетката, независимо откъде е купена – от обекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ или в търговската мрежа на партньорите на АПИ. Статусът може да е „активен“, „с изтекъл срок“ или „неизползван“ в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност.

АПИ апелира шофьорите да бъдат внимателни и да купуват необходимата им винетка от интернет страницата www.bgtoll.bg, мобилното приложение или партньорската мрежа на определената цена без никакви допълнителни такси.

Освен от www.bgtoll.bg или мобилното приложение, винетка може да се купи и от останалите канали за продажба на АПИ - на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване с карта. Гишета са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в цялата страната. Терминалите за самотаксуване са 464.

При купуването на винетка е необходимо потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди да потвърдят финалното плащане. Отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата такса за съответния автомобил.

По-високи акцизни ставки за цигарите

От днес влизат в сила по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително и такива, които не съдържат тютюн като електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените за записани в приетия от Народното събрание Закон за държавния бюджет за 2026 г., предава БТА.

Акцизната ставка за цигарите се повишава от 113,51 евро на 120 евро на 1000 къса цигари. Това представлява поскъпване на една кутия цигари с около 0,13 цента без ДДС. Законът предвижда още акцизът за цигарите да нарасне до 126 евро на 1000 къса от 1 март 2027 година и на 132 евро за 1000 къса от 1 януари 2028 година.

От 1 август акцизът за тютюна за пушене нараства от 121,69 евро до 130 евро за килограм, докато при нагреваемите тютюневи изделия повишението е от 214 до 225 евро за килограм.

В резултат на тези увеличения на акцизните ставки Министерството на финансите очаква допълнителни приходи от ДДС и акцизи за 2026 г. в размер на 155,9 млн. евро.

Ускоряване на въвеждането у нас на по-високи акцизни ставки за тютюневите изделия има за цел повишаване на данъчните приходи, но също така е и в контекста на напредналите преговори на ниво Европейски съюз (ЕС) относно предложените по-високи минимални нива на данъчно облагане на тютюневите изделия и свързаните с тях продукти. От Министерството на финансите отбелязват, че в тази връзка е необходимо изменение на действащия акцизен календар, като се намаляват периодите за достигане на нивата на акцизни ставки, с оглед постигане на пропорционалност при бъдещото прилагане на новата акцизна рамка.