Гамата на Ferrari остава силно обвързана с миналото

След като критиците се изказаха остро за безвкусния екстериор на първия електрически автомобил на Ferrari, Luce, италианската марка предложи своя последен модел, който предлага повече от същото спрямо конвенционалните предложения, пише Bloomberg.

Лимитираната серия 12Cilindri Manuale grand tourer е първият нов автомобил на компанията от над десетилетие, който разполага със скоростен лост и педал за съединителя. Всичките 1499 броя от тези двуместни автомобили с предно разположен двигател вече са разпределени между лоялни клиенти, като доставките започват следващата година. Цените започват от 590 000 евро, като вероятно персонализирането ще увеличи цената до над 1 млн. евро.

Това показва, че уникалната ценова мощ на Ferrari не е била засегната от злополучния дебют на Luce. Италианската фирма също така не е забравила как да задоволи автомобилните ентусиасти, много от които изпитват носталгия по смяната на предавките.

Това ретро предложение обаче няма да разреши дебата дали Ferrari може да запази луксозната си привлекателност, след като електрическите автомобили изместят V-образния 12-цилиндров двигател и предадат ръчните скоростни кутии на музеите.

Завидният бизнес модел на Ferrari се върти около това клиентите да придобиват множество автомобили. Специалните издания, които са склонни да запазят стойността си или дори да я повишат след продажба, са важна част от комбинацията.

Миналата година около 84% от новите коли Ferrari са били закупени от клиенти, които вече са притежавали поне един от автомобилите на компанията, а повече от половината са отишли при клиенти, които са притежавали няколко коли на марката.

Новият модел с ръчна скоростна кутия е с близо 50% по-скъп от обикновеното купе. От Ferrari споделят, че колата предлага ковани алуминиеви джанти, както и включване в програмата Tailor Made, която осигурява личен дизайнер, който да съдейства за богат списък от персонализации.

Способността на Ferrari да начислява изключително високи цени е основен двигател на изключителната ѝ рентабилност. Средните цени на моделите ѝ са се увеличили с около две трети през последното десетилетие до около 450 000 евро, макар че това все повече се случва за сметка на обема на продажбите, който остава стабилен през последните три години. Компанията се стреми да запази ексклузивността си, като пуска широка гама от модели, като същевременно произвежда сравнително малко бройки.

Оперативните маржове би трябвало да са близо до рекордните 31%, когато компанията представи своя отчет по-късно тази седмица, въз основа на оценки на анкетирани от Bloomberg анализатори, подпомогнати от богато персонализираните V12 Purosangue SUV и суперколата F80 на стойност 3,6 млн. евро.

Въпреки че Ferrari остава най-ценният автомобилен производител в Европа и акциите ѝ са се възстановили частично от разпродажбата след представянето на Luce през май, книжата остават далеч под миналогодишния си пик на фона на разочарованието, че целите за печалбата на компанията не са по-амбициозни.

Поне засега, шумът около новия модел и очакванията, че ще Ferrari няма да се ограничи само с него, а ще продължи да разширява гамата си, предполагат, че приходите на марката могат да продължат да растат, дори ако Luce не се окаже успешен.

След като понижи амбициите си за електрификация миналата година, Ferrari очаква 40% от моделите си да се задвижват изцяло от двигатели с вътрешно горене през 2030 г., докато 40% ще бъдат хибриди и само 20% електрически.

Да се реагира на копнежа на феновете на физическия контрол е логично, тъй като съвременните автомобили все повече приличат на мобилни телефони на колела. Porsche също запази ръчните скоростни кутии в някои варианти на спортния автомобил 911.

Вярно е, че най-новата версия на Ferrari може да не е истинска ръчна скоростна кутия, защото системата разчита на електронни сензори и софтуер, а не на физическа връзка. Тя е подкрепена от стандартна осемстепенна трансмисия с двоен съединител.

Но стига и това, че превключването на предавките се усеща и звучи като истинско. Ferrari положи големи усилия, за да гарантира, че е така. Колата ще се разтресе или ще спре, ако се кара без достатъчно внимание. И може да се превключи в автоматичен режим, ако шофьорите искат почивка.

Купувачите на новия модел са избрани отчасти въз основа на тяхното разбиране и оценяване на ориентацията им към физическото изживяване при шофиране, посочва Ferrari.

Въпреки че компанията очевидно умее да се възползва от богатото си наследство и да съчетава иновациите с традициите, тя не бива да губи от поглед по-младите хора с високи доходи, включително тези, които се възползват от бума на изкуствения интелект в технологичния свят. Средностатистическият клиент на Ferrari е на около 50 години.

Ето защо разочарованието с Luce е толкова важно - това беше възможност да се привлече различна демографска група, за която 6,5-литровият V12 атмосферен двигател може да е отблъскващ. Въпреки че правителствата от двете страни на Атлантика наскоро намалиха целите за емисиите на автомобилните производители, електрическите превозни средства са предопределени да владеят пътищата в даден момент.

Бизнес моделът на Ferrari за многократни покупки зависи от цените при препродажба. И все пак е трудно да си представим, че първият електромобил на Ferrari ще запази стойността си, дори ако обемите на продажбите са ниски. Моделите от гамата плъгин хибриди, като SF90 и 296, вече показаха, че съществува и такъв риск.

Междувременно последните неелектрифицирани модели на Ferrari се представят много по-добре на пазара на употребявани автомобили. Това е още един знак, че доброто старо Ferrari все още има бъдеще.