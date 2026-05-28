Lamborghini осъзнава, че е на прав път след критиките към първото електрическо Ferrari

Марката суперавтомобили, част от Volkswagen, изостави идеята за постепенна електрификация на гамата, за да се съсредоточи върху плъгин хибридите

19:19 | 28.05.26 г.
Снимка: Ferrari
След широката негативна реакция срещу първия напълно електрически модел на Ferrari – Luce, главният изпълнителен директор на Lamborghini заяви, че отмяната на плановете на компанията му за електрификация на портфолиото е правилният избор, съобщава CNBC.

Щефан Винкелман, заяви, че решението на производителя, част от групата на Volkswagen, да спре разработването на изцяло електрическите Lanzador и SUV Urus, за да се съсредоточи върху плъгин хибридите, е „правилният път“ за неговата компания, като добави, че „всяка марка, всяка компания трябва да решава сама“.

„Решението ни да преминем от двигател с вътрешно горене към плъгин хибриди беше много важно за нас и се получи“, посочва Винкелман пред CNBC. „Не говорим за конкурентите си... но всеки има своя собствена стратегия“, добавя той.

Винкелман не коментира директно Ferrari Luce или отзивите, но заяви, че „иновациите са от първостепенно значение“ за успеха. Според него иновациите не трябва да се правят заради самите иновации или да се налагат на клиентите.

„Наблюдавайки пазара... видяхме, че кривата на приемане на електрическите превозни средства за нашия тип клиенти не се увеличава и затова решихме да преминем от изцяло електрически автомобил към плъгин хибрид“, изтъква той.

Lamborghini беше един от многото автомобилни производители, които се отказаха от инвестициите в електрически превозни средства поради слабото търсене.

Хладен прием на Ferrari Luce

Luce отбелязва навлизането на Ferrari в изцяло електрическия сегмент, важен етап за производител на луксозни автомобили, традиционно свързван с високопроизводителни двигатели с вътрешно горене, пише Ройтерс.

Но цената на акциите на компанията се срина с повече от 8% във вторник, тъй като инвеститорите и критиците реагираха хладно на новия електрически автомобил, поставяйки под въпрос дали Ferrari остава верен на идентичността на марката.

Новият семеен автомобил с пет места, който се предлага срещу 550 хил. евро, е радикална промяна за марката. Той е разработен с помощта на бившия главен дизайнер на Apple Джони Айв и неговият колектив LoveFrom.

Очаква се доставките на Luce, кръстен на италианската дума за „светлина“, да започнат през четвъртото тримесечие. Моделът е насочен към нови пазари, включително Китай, където електрическите превозни средства представляват нарастващ дял от продажбите на луксозни автомобили.

Фабио Калдато, портфолио мениджър в AcomeA SGR, която притежава акции на Ferrari, заяви пред Ройтерс, че реакцията при цената на акциите отразява по-широките пазарни опасения. „В момента Ferrari е наказана заради естетическото разочарование, което следва значителните опасения относно разширяването на гамата ѝ, за да включва електрически модели“, коментира той.

Много от коментарите в социалните платформи също изразяват разочарование, като външният вид на автомобила беше обект на най-силни критики.

„Изобщо не прилича на (Ferrari). Това трябва ли да е „иновация“? Кой знае какво би казал (основателят на компанията) Енцо Ферари“, написа италианският вицепремиер и министър на транспорта Матео Салвини в платформата X.

