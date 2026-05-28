SOFIX отстъпи с 0,11% до 1244 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете спад от 0,11% в четвъртък до 1244,04 пункта.

Най-резки понижения на цените на акциите сред 15-те компании от състава на индекса отбелязаха "Доверие обединен холдинг" АД с намаление от 5,2% до 5,1 евро за брой, "Уайзър Технолоджи" АД с 1,64% до 1,8 евро и "Българска фондова борса" АД с 1,21% до 8,16 евро.

Най-силни повишения на цените сред компонентите на SOFIX записаха "Софарма" АД с ръст от 1,91% до 1,87 евро, "Химимпорт" АД с 1,52% до 0,4 евро и "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 1,51% до 2,69 евро.

Равнопретегленият индекс BGTR30 също отстъпи с минималните 0,02 на сто. Широкият борсов измерител BGBX40 се покачи символично с 0,06%, а секторният BGREIT нарасна с 0,32 на сто. Ръст отбеляза и индексът на малките и средните предприятия beamX – с 1,57%.

Борсовият оборот беше за 874 хил. евро.

Най-голям оборот сред акциите беше реализиран с книжа на "Доверие обединен холдинг" с 80 хил. евро, "Градус" АД с 56 хил. евро, "КРЗ Одесос" АД с 55 хил. евро, "Химимпорт" с 53 хил. евро и "Шелли груп" ЕД с 46 хил. евро.

Най-много сделки днес бяха сключени с акции на "Доверие обединен холдинг" АД – 65, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ – 27, "Софарма" – 26, "Градус" – 17, и "Уайзър Технолоджи" АД – 14.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.