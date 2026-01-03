От Ferrari на върха до Tesla под натиск: големият автомобилен завой на 2025 г.

Когато погледнем последните 12 месеца в автомобилния свят, 2025 година с право може да се смята за годината на суперавтомобилът, тъй като сега изглежда сякаш няма ограничение в броя на автомобилите, които компании като Bugatti, Pagani, Koenigsegg, Lamborghini и Ferrari са продали през годината. Въпреки че обременяващите мита, забавящите се продажби на електрически превозни средства и нарастващата конкуренция в лицето на китайските марки затрудняват много традиционни автомобилни производители, тези луксозни брандове отчитат големи печалби и стабилни поръчки, пише Bloomberg.

Луксозните автомобили като цяло имаха важна роля през 2025 г. Средната цена на нов автомобил в сегмента достигна рекордни висоти в САЩ - над 50 хил. долара, тъй като търсенето на такива превозни средства продължава да расте. Ръчните трансмисии, задвижвани от двигатели с вътрешно горене, се радваха на голяма популярност сред заможните потребители. Най-желаните модели бяха персонализирани, за да отразяват личността на собственика.

В същото време глобалните продажби на електрически превозни средства продължиха да се увеличават, но на много пазари това не се случи толкова бързо, колкото се очакваше. При Audi, Ford, General Motors и Volvo, както и при други концерни, електрическите превозни средства станаха жертва на конкуренцията от страна на добре изработените и достъпни китайски модели. Към това може да се добавят още отстъпките и субсидиите, които подкрепяха продажбите на китайските марки, както и контрола върху веригата на доставки.

Кой губи?

Tesla Inc. се срина през 2025 г., изправена пред рязък спад в продажбите и печалбата в световен мащаб, както и загуба на пазарен дял в САЩ. Компанията беше разтърсена от множество съдебни дела, свързани с врати, за които се твърди, че не се отварят при катастрофа. Много собственици на електромобили Tesla в Лос Анджелис сложиха стикери „Купих това, преди да разберем, че Илон е луд“ на броните си, отразявайки спорната политическа роля на главния изпълнителен директор на компанията.

Lucid Group Inc. също беше задушена от проблеми във веригата на доставки, които доведоха до загуба на парични средства.

Но германската Porsche претърпя може би най-големия спад през 2025 г., до голяма степен поради дълбоко вкоренени финансови проблеми и неспособността на електромобилите ѝ да спечелят потребителите. Това понижение - въпреки интензивните маркетингови кампании, в които известни личности като Дуа Липа и Орландо Блум подкрепяха марката, накара главния изпълнителен директор на Volkswagen Оливер Блуме, който управляваше и Porsche, да се оттегли от лидерството на премиум марката.

През септември DAX изхвърли Porsche от състава си, след като компанията понижи перспективите си три пъти от януари. През октомври Porsche отчете първата си тримесечна загуба като листната компания, понасяйки удар от 3,1 млрд. евро. Марката претърпя щети и от това, че беше сравнявана с Ferrari по рентабилност, въпреки че германците така и не успяха да достигнат възвръщаемостта на италианската марка.

По-важното е, че дългогодишните клиенти на Porsche - сред най-лоялните купувачи на автомобили - се оплакаха в социалните платформи от високите цени на най-скъпите модели и фокуса на компанията към цифрови, а не аналогови компоненти за купето.

Кой надделя?

Представянето на Porsche контрастира рязко на марката, която се доказа най-силно през 2025 г.: Ferrari. Компанията поддържа огромни маржове на печалбата и се радва на силни поръчки, които са запълнили производствения ѝ график до 2027 г.

Една от причините най-ценният европейски автомобилен производител да е толкова успял е, че не е толкова уязвим към китайския пазар, колкото други производители на луксозни автомобили. Китай формира по-малко от 10% от продажбите на компанията. Освен това Ferrari се възползва от решението си да спре процеса на електрификация. През октомври ръководителите ѝ заявиха, че до 2030 г. само 20% от новите продавани коли ще бъдат електрически в сравнение с предишната цел от 40%.

Но не всичко върви гладко за италианския автомобилен производител. През октомври той трябваше да коригира очакванията си за печалбата. Автомобилите му струват повече от всякога и са непропорционално скъпи в сравнение с останалата част от автомобилния пазар, което според анализаторите може да отблъсне дори лоялните клиенти. Средната цена на автомобил на Porsche AG от 115 407 долара е най-високата сред всички стандартни производители на автомобили. Една кола на Ferrari струва средно четири пъти повече. А появата на първия му електромобил, Elettrica, през 2026 г. е риск, тъй като повечето купувачи в този ешелон не купуват електрически автомобили.

Въпреки това феновете на Ferrari са верни. Повече от 80% от продаваните автомобили отиват към съществуващи клиенти.