Mercedes сигнализира, че е отворен към военния сектор

В допълнение към автомобилите и състезанията от Формула 1, може ли Mercedes-Benz да се насочи и към отбранителния сектор в бъдеще? Според главния изпълнителен директор Ола Калениус, идеята не е изключена.

В интервю за The Wall Street Journal, шефът на Mercedes заяви, че компанията ще бъде отворена да подкрепи усилията на Европа в областта на отбраната.

„Светът стана по-непредсказуем и мисля, че е съвсем ясно, че Европа трябва да засили отбранителните си способности“, посочва Калениус, добавяйки: „Ако можем да играем положителна роля в това, ще бъдем готови да го направим“.

Той не очертава никакви конкретни планове. Все пак Калениус казва, че всеки потенциален бизнес, свързан с отбраната, ще бъде допълваща дейност в сравнение с основния автомобилен бизнес на Mercedes.

Оръжия вместо коли?

Mercedes не е първият производител на автомобили, който обмисля потенциална бъдеща роля в отбранителния сектор.

Volkswagen също проучва такива възможности, свързани с производството на отбранителна техника. Главният изпълнителен директор Оливер Блуме заяви, че компанията планира да реши дали може да изгражда военни транспортни средства в завода в Оснабрюк. Същевременно Блуме подчерта, че Volkswagen няма да произвежда оръжия или танкове.

Междувременно, компаниите в отбранителния сектор все повече се насочват към затруднената автомобилна индустрия. Rheinmetall заяви, че проучва дали някои от настоящите ѝ обекти за доставчици на автомобилна техника в Нойс и Берлин биха могли да бъдат преобразувани за производство в отбранителни цели.

Компанията обмисля и поемането на цели фабрики от производители на автомобили, изправени пред икономически натиск. Сред обсъжданите обекти е и заводът на Volkswagen в Оснабрюк, чието дългосрочно бъдеще остава несигурно.

Въпреки това, главният изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер досега възприема предпазлив тон, отбелязвайки, че съществуващите автомобилни заводи са само частично подходящи за производство на отбранителна техника и че преустройството им би било скъпо. Въпреки това той заяви, че подобни варианти трябва да бъдат оценени, преди да се строят изцяло нови съоръжения.

Други фирми в отбранителния сектор също се възползват от проблемите на автомобилната индустрия в Германия. Аерокосмическата и отбранителна компания Hensoldt активно набира квалифицирани работници от доставчици като Continental AG и Bosch.

Процъфтяваща отбранителна индустрия

Германската автомобилна индустрия е подложена на нарастващ натиск. Високите производствени разходи, слабото търсене в цяла Европа, нарастващата конкуренция от Китай и митата на САЩ оказват силно влияние върху производителите.

През февруари Mercedes отчете спад на печалбата за 2025 г. от приблизително 49% до 5,3 млрд. евро от 10,4 млрд. евро през 2024 г., докато приходите се свиват с около 9 процента.

С изключение на BMW, всички големи германски автомобилни производители обявиха съкращения на работни места в местните заводи през последните месеци.

Но докато автомобилният сектор страда, отбранителната индустрия процъфтява. Според базирания в Стокхолм институт за изследване на мира SIPRI, 100-те най-големи производители на оръжие в света отчитат рекордни приходи през 2024 г.

Въпреки това, анализаторите поставят под въпрос дали отбранителният сектор би могъл реалистично да компенсира спада в автомобилната индустрия. Мащабът на двете индустрии остава значително различен: автомобилният сектор на Германия е генерирал над 540 млрд. евро приходи само през 2024 г. За сравнение, петте най-големи отбранителни компании в страната са генерирали комбинирани приходи от малко под 30 млрд. евро през 2023 г.