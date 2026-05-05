Кои ще са първите засегнати от потенциалните мита на Тръмп за автомобили от ЕС?

Заплахата на Тръмп за по-високи мита от 25% за коли и камиони от Европа вероятно е продиктувана от това, че вече не може да контролира икономическата обстановка. Ситуацията в момента е тревожна и показва силна нестабилност. Това каза автомобилният експерт Калоян Желев в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той коментира заявката на Доналд Тръмп да повиши митата върху автомобили и камиони от Европейския съюз до 25%, твърдейки, че блокът не е спазил напълно търговско споразумение, договорено със САЩ.

„Разломът между Европа и Америка се увеличава, от което страда и автомобилната индустрия – пряка функция на геополитиката и геоикономиката“, коментира гостът. Според него трябва да се разгледа какво от европейския инструментариум може да допринесе за деескалация на напрежението между САЩ и ЕС.

"Истината обаче е, че германската автомобилна индустрия е поставена в ъгъла и няма много варианти. Германия е автомобилната гордост на Европа и всички се надяваме кризата да не се задълбочава“, каза Желев.

По думите му първите засегнати от потенциалните мита ще са Volkswagen Group, тъй като Audi и Porsche нямат заводи в САЩ. Това е колосална индустрия, която се нуждае от време и хоризонт за вземане на решения“, поясни експертът. Според него тази променливост е едно от основните предизвикателства. Пред Германия стои въпросът дали автомобилната индустрия в сегашния й вид има смисъл.

Спадащият производствен капацитет в Германия оказва влияние у нас – истината е, че предковидният производствен капацитет на Volkswagen беше 12 милиона, а сега е 9 милиона. Това говори за сериозна необходимост от съкращения.

„Първите три месеца консумираме това, което е станало на автомобилния пазар в края на миналата година“, отбеляза гостът. Лекият спад показва, че ръстът, който наблюдавахме през рекордната 2025 година, подлежи на изчерпване. Вероятно ще видим година на задържане. В ситуация, в която все още нямаме бюджет за 2026 година, е очаквано да видим и задържане на автомобилния пазар.

В Европа ръстът е малък и идва от динамиката на държавната подкрепа за електромобилите. В САЩ любовта към тях никога не е била толкова гореща. А в Китай спадът идва от пиковата 2025 година – намаляването и ограничаването на субсидирането директно се отразява на представянето на електромобилите дори на китайския пазар. Това ще се отрази на експортната им агресия, тъй като страната има сериозен производствен капацитет.

