Охлаждането е факт: Сделките с имоти спадат двуцифрено в големите области у нас без Пловдив

Сделките с имоти в пет от шестте най-големи области в България спадат двуцифрено през първото тримесечие на тази година спрямо същия период година по-рано, сочат изчисления на Investor.bg на база данните на Агенцията по вписванията. В повечето градове броят на вписаните ипотеки, законни и договорни, също намалява, но с по-бавен темп в сравнение със сделките.

Забавянето беше очаквано от наблюдателите на пазара, които от есента на миналата година започнаха да прогнозират успокояване след силния ръст преди присъединяването на България към еврозоната от 1 януари тази година. През 2025 г. много хора побързаха да се сдобият с имот поради опасения от силно повишаване на цените след приемането на еврото, което нажежи пазара. Но от началото на годината предлагането на имоти се увеличава, а периодът за сключване на сделка се удължава от няколко дни през миналата година до около два месеца сега, твърдят консултанти. Пазарните участници са под въздействието и на войната в Иран и очакванията за ускоряване на инфлацията, което ги прави по-предпазливи.

В София през първото тримесечие са вписани 7529 сделки с имоти, като те намаляват с 12,2% спрямо същия период на миналата година. Това е в рязък контраст с 2025 г., когато столицата отчиташе двуцифрени ръстове на сделките във всички тримесечия и броят им достигаше най-високото си ниво от 2008 г. насам. София отчита спад и в броя на вписаните ипотеки от 3,3% на годишна база, което също е в разрез със силните ръстове от миналата година. За 65% от сделките с имоти в столицата купувачите са прибегнали до ипотечен кредит.

Двете основни морски области у нас – Варненска и Бургаска, също отчитат значителни понижения на сделките с имоти в началото на годината. В морската столица и околностите ѝ спадът е с 21,5% на годишна база, докато в Бургаска област той достига 18%. За Варна това е най-ниското ниво на вписаните сделки през първото тримесечие от 2019 г. насам, а за Бургас – от 2020 г.

Миналата година Варна беше единствената голяма област в страната, която отбеляза спад на изповяданите сделки с имоти за годината от 1,4%, въпреки че завърши възходящо последното тримесечие на 2025 г. Възпиращ фактор пред купувачите във Варна вероятно са високите цени, тъй като градът беше лидер в страната по най-бързо поскъпване на жилищата през миналата година, а също и по най-бързо влошаваща се достъпност. Високите цени, които в някои квартали догонват и дори надминават софийските, карат все повече хора да финансират сделките със заем. 54% от вписаните сделки с имоти във Варненска област през първото тримесечие са били финансирани с ипотечен кредит, показват изчисления на Investor.bg на база данните на Агенцията по вписванията. Вписаните законни и договорни ипотеки в областта са намалели само с 1% на годишна база.

Бургаска област също прекъсва ръстовете при изповяданите сделки с имоти и вписаните ипотечни кредити през миналата година. Спадът при ипотеките достига 6,7% и също е по-ограничен в сравнение с понижението при сделките. 47% от сделките с имоти в Бургаска област са били финансирани с ипотечен кредит.

Тенденцията за забавяне на имотните пазари по морето в началото на годината се подкрепя и от други значими центрове. Сделките в Несебър, където се изповядват и тези от Слънчев бряг, намаляват с 29,2%, в Балчик спадът е с 33 на сто, а в Каварна достига 9,2%. В Царево 2026 г. е започнала с 10% по-малко изповядани сделки, а в Поморие понижението е по-ограничено от 2,5 на сто.

На този фон Пловдивска област с отличава с минимален спад в броя на вписаните сделки с имоти от едва 2% на годишна база, а при ипотечните кредити дори се наблюдава ръст от 10,7 на сто. Пазарът в Пловдив се отличава с по-умерено развитие в сравнение с останалите големи градове, което обяснява и липсата на резки скокове и спадове в активността.

Миналата година Пловдивска област завърши с ръст от 10,3% на изповяданите сделки с имоти, въпреки че последното тримесечие беше много силно за пазара с покачване от 34%. За 42% от сделките с имоти в областта е бил използван ипотечен кредит.

Двуцифрен спад на сделките през първото тримесечие отчитат и Русе и Стара Загора от съответно 19,4% и 12,3 на сто. Те също се вписват в тенденцията за по-умерено намаляване на ипотечните кредити от съответно 4,5% и 3,7 на сто.

Само 16 от общо 113 области, включени в статистиката на Агенцията по вписванията, отчитат ръст на сделките през първото тримесечие. Това са предимно по-малки населени места като Девин, Златоград, Елхово, Петрич, Чирпан, Тетевен. Сред областите с увеличение на изповяданите сделки впечатление прави Разлог, където се вписват сделките с имоти в Банско. Там ръстът е с 2,2% на годишна база.

Но останалите зимни курорти в страната не се вписват във възходящата тенденция – в Самоков, където се вписват сделките с имоти в Боровец, спадът е с 19,1%, в Смолян, където се изповядват сделките в Пампорово, понижението е с 24%, а в Чепеларе е отчетено свиване с 6,4 на сто.

В Добрич, където има активен пазар на земеделска земя, изповяданите сделки през първото тримесечие намаляват с 34% на годишна база. В Казанлък спадът е с 29,8 на сто, а в Перник достига 27,6%. Други големи области в страната също отчитат двуцифрени понижения – 23% в Плевен, 15,3% в Благоевград, 13,4% във Велико Търново.

Общо в страната в началото на годината са вписани 38 154 сделки, което е най-ниското ниво за този период от годината от 2020 г. насам. Те са намалели с 15,5 на сто спрямо първото тримесечие на 2025 г. Вписаните ипотечни кредити в страната обаче отчитат лек ръст от 0,3 на сто.