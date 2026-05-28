Европейските фондови борси затвориха на червено, но секторът на отбраната е в подем

Основните индекси на големите европейски фондови борси отбелязаха понижения в четвъртък, докато инвеститорите продължават да следят развитието на събитията в Близкия изток и Украйна.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 приключи сесията с понижение от 0,5%, като повечето сектори отбелязаха загуби. Борсите в Лондон, Париж и Франкфурт затвориха на червено, съответно със спадове от 0,75% за FTSE 100, 0,23% за CAC 40 и 0,34% за DAX. Изключение направи италианският индекс FTSE MIB, който отбеляза ръст от 0,5%.

Европейските индекси последваха пониженията на пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион, тъй като инвеститорите преценяваха противоречивите сигнали от преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на войната в Близкия изток.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че преговорите с Иран са отбелязали известен напредък и че „ще им дадем всяка възможност да успеят“, добавяйки, че САЩ предпочитат „дипломатическия път чрез преговори“.

Президентът Доналд Тръмп обаче заяви, че няма да позволи на Иран да контролира ключовия Ормузки проток като част от споразумението.

Ройтерс съобщи, като се позова на ирански държавни медии, че Техеран се е ангажирал да възстанови търговския трафик през Ормузкия проток до нивата отпреди войната в рамките на един месец след сключването на споразумение със САЩ. От Белия дом обаче заявиха в публикация в социалните медии, че информацията за меморандум за разбирателство е „пълна измислица“.

Междувременно американските сили нанесоха нови удари в Иран в сряда. Тези действия са били „премерени, чисто отбранителни и целящи да поддържат примирието“, заяви американски представител пред MS NOW. Цените на петрола се повишиха през нощта вследствие на тези събития.

Акциите на европейските компании от отбранителния сектор поскъпнаха в четвъртък, след като украинският парламент ратифицира споразумение за заем от 90 млрд. евро с Европейския съюз.

Украинският президент Володимир Зеленски е на посещение в Швеция. Украйна подписа с Швеция договор за покупката на 22 изтребителя Gripen от последно поколение за сумата от 2,5 млрд. евро.

Акциите на производителя на изтребителите Saab поскъпнаха със 7,4% в четвъртък, повеждайки по ръст в състава на Stoxx 600.

Цената на книжата на германския производител на части за танкове Renk нарасна с 5,4%, а тези на френската Exail Technologies и на германската Rheinmetall се повишиха съответно с 13,2% и 4,2%.

Акциите на испанската онлайн туристическа агенция eDreams поскъпнаха с 11,3%, след като обяви печалба от 52,2 млн. евро за четвъртото тримесечие на финансовата си година. Резултатът е по-висок от 45,1 млн. евро за същия период година по-рано, но не оправда очакванията на анализаторите. Групата потвърди прогнозата си за цялата година и отбеляза, че броят на членовете на абонаментната ѝ програма е нараснал с 9% на годишна база до 7,9 млн. клиенти.

Полският енергиен гигант Orlen отчете скок от 22,8% на коригираната основна печалба за първото тримесечие, като печалбата преди лихви, данъци, амортизация и обезценка (EBITDA) надмина очакванията на анализаторите. Цената на книжата на дружеството се повиши с над 1%.