Френската Mistral ще внедрява AI в производството чрез сделки с Airbus и BMW

Френският стартъп за изкуствен интелект Mistral AI се разширява в сферата на напредналото производство, сключвайки сделки с Airbus SE и BMW AG, съобщава Bloomberg.

Базираната в Париж Mistral предлага AI модели и изчислителна инфраструктура на корпоративни клиенти и иска да прилага изкуствен интелект в процесите на индустриално инженерство, включително проектиране, симулация и контрол на качеството.

Финансовите условия с новите клиенти остават неизвестни.

„Една от силните страни на Европа е свързана с нейното висококачествено производство“, посочва главният изпълнителен директор Артур Менш в интервю за Bloomberg.

Все по-голям брой стартъпи се фокусират върху прилагането на изкуствен интелект в реални среди. Компании като британската PhysicsX разработват софтуер за AI симулация на индустриални условия, докато бившият главен учен на Meta Platforms Inc. Йън ЛеКун и професорът от Станфордския университет Фей-Фей Ли основават компании, фокусирани върху „световни модели“, които могат да предскажат как хората и обектите действат в реалния живот.

Airbus е сключил петгодишен договор за използване на изкуствения интелект на Mistral в бизнеса с търговски самолети, хеликоптери и космически технологии. BMW ще използва технологията на Mistral, за да реши проблемите в автомобилното производство и развойната дейност.

Разширяването на Mistral е резултат от инвестицията от 1,3 млрд. евро от доставчика на оборудване за производство на чипове ASML Holding NV, реализирано миналата година, и съвместните им усилия за внедряване на изкуствен интелект в процесите на проектиране и машини на нидерландската компания.

По-рано този месец стартъп компанията обяви и придобиването на австрийския разработчик на AI симулации Emmi.

Mistral, която е създадена през 2023 г. и се оценява на 11,7 млрд. евро към края на миналата година, сега има 1000 служители и се стреми към приходи от 1 млрд. евро или повече за 2026 г., изтъква Менш. За сравнение, американският ѝ конкурент OpenAI е генерирал около 5,7 млрд. долара приходи през първото тримесечие на годината.

Френската компания очаква капиталови разходи от около 10 млрд. евро през следващите няколко години, докато изгражда центрове за данни. Ново съоръжение с мощност 10 мегавата (MW) ще отвори врати през третото тримесечие близо до Париж.

Mistral планира да разполага с капацитет от 200 MW до 2027 г. и 1 гигават (GW) до 2030 г.

Компанията вече обяви дългово финансиране за друг център за данни във Франция.

Компанията също така работи с френския доставчик на енергия EDF за оптимизиране на своите съоръжения, както и с Amazon.com Inc., за да предложи контрол на качеството на езици, различни от английски, за AI асистента Alexa+.