S&P 500 и Nasdaq затвориха с нови рекорди след възход в технологичния сектор

Американските борсови индекси S&P 500 и Nasdaq Composite затвориха на рекордно високи нива в четвъртък, след като технологичният сектор отново пое ролята на двигател на ръста, а инвеститорите следяха новините за преговорите между САЩ и Иран за войната в Близкия изток, предаде CNBC.

Широкият борсов измерител S&P 500 се повиши с 0,58% до 7 563,63 пункта, а технологичният Nasdaq Composite отбеляза ръст от 0,91% до 26 917,47 пункта. И двата индекса отбелязаха и дневни рекорди. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се покачи с 0,05% до 50 668,97 пункта.

Акциите на технологичните компании поскъпнаха в четвъртък, след като силната прогноза за печалбата на Snowflake възроди ентусиазма около търговията с книжа на компании от областта на изкуствения интелект. Цената на акциите на компанията скочи с 36,5%, отбелязвайки най-добрия си ден досега, след като доставчикът на платформа за данни в облака публикува оптимистични прогнози за второто тримесечие, както и надмина очакванията по отношение на приходите и печалбата за последното тримесечие. Компанията също така подписа план да похарчи 6 млрд. долара за Amazon Web Services в рамките на пет години.

Отчетът подкрепи поскъпването и на други акции на софтуерни компании, като борсово търгуваният фонд (ETF) iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) отбеляза ръст от 2,8%. Акциите на производителите на памет поскъпнаха, като цената на тези на Sandisk се повиши с 3,3%. Акциите на гигантите в производството на чипове като Qualcomm и Advanced Micro Devices поскъпнаха съответно с 4,2% и 4,6%.

Акциите достигнаха ценовите си върхове по време на сесията, след като Axios, позовавайки се на двама американски служители и регионален източник, съобщи, че преговарящите от САЩ и Иран са се споразумели за 60-дневен меморандум за разбирателство за удължаване на примирието и за по-нататъшни преговори относно ядрената програма на Иран. Въпреки това, според доклада, президентът Доналд Тръмп все още не е дал окончателното си одобрение на споразумението.

„Пазарът очакваше някакъв вид меморандум за разбирателство“, заяви Дейвид Вагнер, ръководител на отдела за акции в Aptus Capital Advisors. „Ще видите как акциите на компаниите от сектора на дискреционните стоки ще отбележат ръст като първа спонтанна реакция на голяма част от тези новини, което може да доведе до повишение на пазара.“

След публикуването на новината цените на петрола отстъпиха от върховете си. Фючърсите на суровия петрол от сорта West Texas Intermediate отбелязаха леко повишение от около 0,3% и затвориха на цена 88,90 долара за барел, докато фючърсите на сорта Брент отбелязаха спад от 0,6% и затвориха на цена 93,71 долара за барел. И двете цени бяха по-високи по-рано през деня, след като иранската Революционна гвардия заяви в четвъртък, че е нанесла удар по американска въздушна база, според агенция Tasnim News. Това се случи, след като американските въоръжени сили нанесоха нови удари в Иран срещу военен обект.

За положителните настроения на пазара допринесоха и най-новите данни за инфлацията, които успокоиха донякъде опасенията от продължителна инфлация. Министерството на търговията съобщи, че индексът на цените на разходите за лично потребление е отбелязал сезонно коригиран ръст от 0,4% през април, което е по-ниско от прогнозираните от анкетираните от Dow Jones икономисти 0,5%. 12-месечната инфлация също се задържа на ниво от 3,8%.

По-ниските месечни данни дадоха на трейдърите надежда, че ценовият натиск е започнал да отслабва, въпреки че годишната инфлация продължава да надвишава целта на Федералния резерв от 2%.

Доходността по американските държавни облигации отново отбеляза леко понижение в четвъртък, като тази по 10-годишните ДЦК спадна с почти 3 базисни пункта до 4,453%, а по 2-годишните – с почти 1 базисен пункт до 4,025%. Доходността по 30-годишните облигации с по-дълъг матуритет, която обикновено реагира най-силно на геополитическите рискове, спадна с 3 базисни пункта до 4,98%.