SK Hynix се присъедини към клуба на компаниите с оценка за 1 трлн. долара

Пазарната стойност на SK Hynix в сряда за първи път надхвърли 1 трлн. долара, като компанията се присъедини към конкурентите си в производството на чипове за памет – Samsung Electronics и Micron Technology – в преминаването на този важен праг на фона на ръст, подхранван от изкуствения интелект, съобщава Bloomberg.

Акциите на SK Hynix скочиха с 14,9%, като пазарната стойност на южнокорейския производител на чипове достигна рекордните 1680 трлн. вона (1,12 трлн. долара) и изстреля индекса KOSPI до нов рекорд.

Местният конкурент Samsung надмина пазарна стойност от 1 трлн. долара за първи път на 6 май, а регистрираната в САЩ Micron направи същото във вторник.

Силното търсене на висококачествени чипове за памет, използвани в AI чипсети като тези, проектирани от Nvidia, доведе до свиване на предлагането и повишаване на цените, което донесе ползи на най-големите производители на полупроводници в света.

Цените на чиповете за памет се удвоиха само през първото тримесечие в сравнение с предходния период и се прогнозира, че ще се повишат с до 63% през текущото тримесечие поради търсенето от центровете за данни за изкуствен интелект. Това ограничи доставките за смартфони, лаптопи и автомобили и помогна на водещите производители на чипове за памет да отчетат рекордни печалби.

Само три азиатски компании са се присъединили към клуба на компаниите с пазарна стойност от 1 трлн. долара, включително TSMC. Южна Корея стана първата страна извън САЩ, в която повече от една компания е достигнала тази пазарна стойност.

Високи целеви оценки

Воден от двата производителя на чипове, южнокорейският борсов индекс KOSPI отбеляза ръст от 5,09% до 8457,09 пункта – най-високата си стойност в историята, като резкият скок задейства механизъм, който временно спря алгоритмичната търговия.

С ралито в сряда Samsung и SK Hynix съставляват половината от индекса по пазарна капитализация. KOSPI, който се превърна в най-добре представящия се индекс в света в условията на глобален бум на изкуствения интелект, е отбелязал ръст от 91% от началото на годината, след като миналата година се повиши с 76%.

„Очакваме търсенето на чипове за памет да продължи да надвишава предлагането до 2028 г., за да се поддържат високи ценови нива“, заяви в доклад Ким Йонг-гун, анализатор в Mirae Asset Securities в Сеул, като повиши целевите цени за SK Hynix и Samsung с 18,8% и 14,6% до съответно 3,8 млн. вона на акция и 550 хил. вона на акция.

Акциите на SK Hynix се търгуваха на цена около 2,3 милиона вона в сряда.

Цената на акциите на Samsung също се повиши с до 8% до 323 хил. вона в сряда, достигайки нов рекорд, след като синдикализираните работници в Южна Корея гласуваха в подкрепа на предварително споразумение за заплатите, предотвратявайки стачка, която заплашваше да разклати глобалните доставки на чипове.

UBS заяви в доклад във вторник, че е утроила целевата си цена за Micron, позовавайки се на „структурните промени, които изкуственият интелект е предизвикал в целия комплекс за чипове за памети“.

Цената на акциите на Samsung се е повишила с 149% от началото на годината, на SK Hynix – с 215%, а на Micron – с 245%.