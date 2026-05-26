Micron оглави ръста в рамките на S&P 500 и Nasdaq

S&P 500 и Nasdaq Composite достигнаха нови исторически върхове в рамките на деня, водени от акциите на Micron, тъй като трейдърите оценяват перспективите за постигане на потенциална сделка между САЩ и Иран за прекратяване на войната, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отчете спад от 0,23% до 50 461,68 пункта.

Широкият измерител S&P 500 напредна с 0,61% до 7519,12 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite се повиши с 1,19% до 26 656,18 пункта.

Американската борса беше затворена в понеделник поради честването на Деня на паметта.

Акциите на Micron Technology поскъпнаха с 19%, като пазарната капитализация на компанията надхвърли 1 трлн. долара на фона на бичия оптимизъм сред анализаторите. UBS предвижда над 100% ръст в цената на акциите, позовавайки се на ползите от дългосрочните споразумения на Micron. Сега компанията попада в топ 10 на американските компании с най-висока пазарна оценка, изпреварвайки имена като Eli Lilly, Walmart и JPMorgan Chase.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в понеделник, че преговорите с Иран за прекратяване на войната „вървят добре“. Въпреки това той предупреди, че САЩ биха могли да преминат в настъпление, ако разговорите се провалят.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 26 май.

Освен това САЩ заявиха, че са извършили удари за „самозащита“ в Южен Иран по-рано във вторник. Някои от поразените цели включват ракетни установки и ирански лодки, опитващи се да поставят мини, заяви говорителят на Централното командване на САЩ Тим Хокинс. Той добави, че САЩ са проявили „сдържаност по време на продължаващото прекратяване на огъня“ между двете страни.

Във фокуса на пазарите попадна и новият доклад за потребителското доверие в САЩ, което спада през май, тъй като опасенията за инфлацията заради войната в Иран са се увеличили, компенсирайки подобреното отношение на домакинствата към пазара на труда. Индексът на потребителското доверие на Conference Board се понижи с 0,7 пункта до 93,1 пункта. Данните за април бяха коригирани нагоре, за да покажат, че индексът е 93,8 пункта вместо 92,8 пункта.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи съответно до 4,491% и 5,026 на сто.

Доларовият индекс отчете спад от 0,09% до 99,149 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се повиши с 3,64% до 99,64 пункта. Американският лек петрол WTI поевтиня с 3,02% до около 93,7 долара за барел.

Цената на златото се понижи с 0,36% до 4540 долара за тройунция.