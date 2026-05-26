Симеон Дянков: Съкращения трябва да има в съдебната система и МВР

Съкращенията в администрацията трябва да започнат от съдебната система и прокуратурата, където трябва да има „рязко съкращение на разходите“, както и в системата на МВР. Това каза пред БНР председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков, бивш финансов министър в първия кабинет на ГЕРБ (2009-2013).

Друго място, от което могат да се спестят пари, са капиталовите разходи, като трябва да се потърси кои от тях могат да изчакат към този момент. Тъй като подобен анализ изисква повече време, според него това ще стане с бюджета за 2027 г.

Той подчерта, че до момента „Прогресивна България“ е очертала намерения чрез програмата си преди изборите и чрез изказвания на някои от водещите си лица в парламента, но досега не е имало реални действия.

„Интересно е, че това правителство, след като обяви сериозни намерения да намали разходите, веднага изключи някои от най-големите разходни пера, а именно – системата на МВР, системата на отбраната и някои такива големи системи, без които спестяванията ще са нищожни“, каза той.

Според него съкращенията в културния сектор не биха имали особен ефект, защото и без това разходите за култура са малки. Съкращения с 10% или повече на разходите в съдебната система и МВР например обаче биха спестили много повече.

„Ако наистина ще се правят съкращения, както беше обявено като намерение от това правителство, те не могат да изключват някои и да включват други. Принципът там е абсолютно неразбираем, особено защото точно в изключените сектори – в милицията, в полицията, ДАНС, отбраната се увеличиха толкова много заплатите през последните 2-3 години, че реално се получи бюрократична аристокрация. Тя и сега остава извън очертаните мерки, докато в други сектори – културата е добър пример – хората страдат, защото заплатите им не са увеличени във времето колкото инфлацията и в последните няколко години реално губят от това, че работят в публичния сектор“, каза още Дянков.

Според него това е първа сериозна грешка на новото управление от гледна точка на финансова дисциплина.

„Политическа дъвка“ нарече бившият финансов министър действията на управляващите относно мерките за намаляване на инфлацията.

„Първите стъпки, които са в сферата на намаляване на ръста на инфлацията, кой знае колко всъщност няма да помогнат за това, за което се парадира – намаляване на инфлацията, но няма и кой знае колко да попречат“, каза той. Дянков отбеляза, че единственият начин да се намали инфлацията е чрез съкращаване на разходи и намаляване на потреблението.

Относно състоянието на публичните финанси, според Симеон Дянков то не е катастрофално, въпреки че са лоши.

Според него реалният дефицит от миналата година не е 3,5%, а около 5,5%. "Това означава, че ще е трудно да се влезе в балансиран бюджет и дори трите процента, които станаха новото нормално след Асен Василев, също ще бъдат трудни", каза той.

Дянков отбеляза, че няма как да не бъде изтеглен нов дълг, защото дефицитът вече е голям, като очакванията му са за май да приближи 3-те процента от БВП.

„Следователно нов дълг ни трябва. Въпросът е дали ще е еднократен, или ще продължаваме и през следващите месеци да вадим нови дългове, ако вървим по пътя, по който вървяха последните 2-3 правителства, а именно – увеличават се разходите, а приходите са с по-бавен темп“, каза още той.

По отношение на причините за инфлацията в страната Дянков заяви, че една трета се дължи на външни фактори като размириците в Близкия изток.

„Другите две трети ние сами си я създаваме, като правим популистки ходове“, отбеляза той и даде пример с автоматичните механизми за ръст на заплатите.

По думите му ръстът на държавните разходи води до по-висок брутен вътрешен продукт (БВП), но и до ръст на инфлацията, от което страдат по-бедните слоеве от обществото и се увеличава неравенството.

„Растежът не може да дойде от растеж в държавната администрация и въобще – в харчовете на държавата. Той трябва да дойде от частния сектор и частните инвестиции, което не става в последните години“, каза председателят на Фискалния съвет.

В началото на май Фискалният съвет отправи няколко препоръки към новата власт, сред които свиване на държавната администрация чрез сливане на министерства и премахване на автоматичните увеличения на заплати и пенсии.